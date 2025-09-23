 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump s'exprime à l'Onu sur fond de mise en retrait des USA de la coopération mondiale
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 07:01

par Gram Slattery

Le président américain Donald Trump va prononcer mardi un discours devant l'Assemblée générale des Nations unies où les dirigeants mondiaux, aux prises avec un éventail de crises géopolitiques allant de Gaza à l'Ukraine, s'interrogent sur la volonté des Etats-Unis de continuer à jouer un rôle de premier plan dans les affaires internationales.

Depuis son retour au pouvoir à la Maison blanche en janvier dernier, Donald Trump, chantre de l'"Amérique d'abord", a chamboulé la politique étrangère de Washington, entre suppression d'aides internationales, imposition de droits de douane élevés contre des alliés des Etats-Unis, et rapprochement avec la Russie, bien que ces liens soient volatiles.

En parallèle, le président américain, désireux de se voir attribuer le prix Nobel de la paix, cherche à résoudre plusieurs conflits mondiaux de premier plan - pour l'heure sans succès.

Alors que près de 150 dirigeants mondiaux vont s'exprimer cette semaine devant l'Assemblée générale, Donald Trump est attendu à 09h00 (13h00 GMT) à la tribune onusienne, où il sera mardi le deuxième orateur de la journée. Le président français Emmanuel Macron doit s'exprimer en fin de journée.

La prise de parole du chef de la Maison blanche intervient huit mois presque jour pour jour après le début de son second mandat, marqué par le retrait des Etats-Unis d'organisations internationales et par la suppression d'importantes aides américaines, avec pour conséquences des inquiétudes humanitaires et des doutes sur l'avenir des Nations unies. Le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, s'efforce depuis lors de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité de l'organisation.

Aucun élément n'a été fourni dans l'immédiat par la Maison blanche sur la teneur du discours de Donald Trump.

Toutefois, selon des documents que Reuters a pu consulter, l'administration américaine entend appeler cette semaine lors de l'Assemblée générale à imposer de sévères restrictions sur le droit d'asile, avec la volonté de modifier le cadre de protection humanitaire établi après la Deuxième Guerre mondiale.

Parmi les nouvelles mesures voulues par Washington figure l'obligation pour un demandeur d'asile de réclamer la protection du premier pays dans lequel il est entré, et non pas de la nation de son choix, a dit un porte-parole du département d'Etat américain.

Il est attendu que Donald Trump et Antonio Guterres s'entretiennent formellement pour la première fois depuis que le premier nommé est revenu au pouvoir en janvier.

LA QUESTION PALESTINIENNE EN TOILE DE FOND

Comme durant son premier mandat de 2017 à 2021, le président américain a affiché son scepticisme à l'égard du multilatéralisme et à l'égard de l'Onu, à laquelle il a demandé de "reprendre ses esprits". Il a également reproché à l'Onu de ne pas lui apporter le soutien nécessaire pour mettre fin à différents conflits.

Les dirigeants mondiaux sont réunis aux Nations unies alors que la guerre entre Israël et le Hamas approche de son deuxième anniversaire, à la suite de l'attaque perpétrée par le groupe armé palestinien le 7 octobre 2023. L'armée israélienne a débuté une nouvelle phase de sa vaste campagne militaire dans la bande de Gaza en menant des opérations terrestres dans la ville de Gaza. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, doit s'exprimer vendredi devant l'Assemblée générale.

Dans le sillage de la France, des dizaines de pays réunis lundi aux Nations unies ont annoncé reconnaître l'Etat de Palestine, un tournant diplomatique destiné à soutenir une solution à deux Etats. Israël et les Etats-Unis ont vivement critiqué cette démarche, à laquelle ils se sont opposés.

Le gouvernement israélien a répété qu'il n'y aurait aucun Etat palestinien, poursuivant son "siège total" de la bande de Gaza en réponse à l'attaque du Hamas lors de laquelle 1.200 personnes ont été tuées, selon les données israéliennes. Par ailleurs, Israël a intensifié ses opérations et élargi ses colonies en Cisjordanie occupée, qu'il dit envisager d'annexer.

D'après les autorités locales, plus de 65.000 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, entièrement ravagée par les bombardements et où la population fait face à la famine et à une catastrophe humanitaire.

Un rapport d'une commission d'enquête indépendante des Nations unies publié la semaine dernière conclut qu'Israël commet un génocide dans la bande de Gaza et que les plus hauts responsables israéliens, dont Benjamin Netanyahu, ont incité à de tels actes.

Donald Trump a prévu de rencontrer mardi son homologue ukrainien Volodimir Zelensky, qui va également s'exprimer dans la journée devant l'Assemblée générale de l'Onu, de même que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

Le président américain va prendre part également à une réunion bilatérale avec le président argentin Javier Milei et à des discussions multilatérales avec des dirigeants de pays du Proche-Orient.

(Gram Slattery, avec la contribution de Michelle Nichols; version française Jean Terzian)

Proche orient
Guerre en Ukraine
Donald Trump
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des traders travaillent au kiosque où est négociée la radio internet Pandora sur le parquet de la Bourse de New York
    Wall Street termine en hausse, nouveau record pour le Nasdaq
    information fournie par Reuters 23.09.2025 07:07 

    La Bourse de New York a fini en hausse lundi, avec à la clé un nouveau record en clôture pour le Nasdaq, porté notamment par Nvidia après l'annonce d'un investissement de 100 milliards de dollars dans OpenAI. L'indice Dow Jones a gagné 0,14%, ou 66,27 points, à ... Lire la suite

  • Le ministre indonésien de l'Economie, Airlangga Hartarto (au centre à g.), et le commissaire européen au commerce, Maros Sefcovic (au centre à d.), posent sur scène après avoir paraphé l'accord de libre-échange entre l'Indonésie et l'UE sur l'île indonésienne de Bali, le 23 septembre 2025 ( AFP / Sonny TUMBELAKA )
    Après de longues négociations, l'Indonésie et l'UE concluent un accord de libre-échange
    information fournie par AFP 23.09.2025 06:47 

    L'Indonésie et l'Union européenne (UE) ont conclu mardi à Bali un accord de libre-échange à l'issue de longues négociations qui se sont accélérées après la hausse des droits de douane américains. Paraphé par le ministre indonésien de l'Economie, Airlangga Hartarto, ... Lire la suite

  • Un homme passe devant des sacs de sable destinés à retenir les eaux de crue, alors que le super typhon Ragasa approche de Hong Kong, le 23 septembre 2025 ( AFP / Yan ZHAO )
    Hong Kong se prépare à une "menace grave" à l'approche du super typhon Ragasa
    information fournie par AFP 23.09.2025 05:41 

    Le sud de la Chine se prépare dans l'urgence à l'arrivée du super typhon Ragasa mardi, une "menace grave" selon les autorités de Hong Kong, comparable à certaines des tempêtes les plus destructrices de l'histoire récente de la région. Selon le service météorologique ... Lire la suite

  • Cette combinaison d'images créée le 7 août 2025 montre le président américain Donald Trump (à gauche) à Washington, le 9 juillet 2025, et le président vénézuélien Nicolas Maduro (à droite) à Caracas le 31 juillet 2024 ( AFP / Jim WATSON )
    La Maison Blanche rejette l'offre de dialogue de Maduro
    information fournie par AFP 23.09.2025 05:06 

    La Maison Blanche a rejeté lundi l'offre de dialogue du président Nicolas Maduro à son homologue Donald Trump, alors que les États-Unis mènent des opérations antidrogue au large des côtes vénézuéliennes jugées comme "une menace" par Caracas. Les chefs de l'opposition ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank