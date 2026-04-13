Le président américain Donald Trump débarque d'Air Force One à son arrivée à la base conjointe d'Andrews, dans le Maryland

Le président américain Donald ‌Trump a formulé dimanche soir sur son réseau Truth Social une critique ​virulente de Léon XIV, le qualifiant de "faible" à l'égard de la criminalité et "mauvais" en matière de politique étrangère, exhortant le pape à ne pas ​le critiquer mais à faire preuve au contraire de gratitude.

Ces critiques surviennent après que le souverain ​pontife, qui a pour habitude de choisir ⁠ses mots avec soin, a émergé comme un détracteur nL6N40M0GS de ‌la campagne militaire en Iran lancée le 28 février par les Etats-Unis et Israël.

Devenu en mai 2025 le premier ​pape américain de l'histoire ‌en succession de François, Léon, 70 ans, a appelé ⁠pendant les fêtes de Pâques "ceux qui ont le pouvoir de déclencher des guerres" à plutôt "choisir la paix".

"Je ne veux pas d'un pape qui pense que ⁠c'est OK pour ‌l'Iran d'avoir l'arme nucléaire", a écrit Donald Trump. "Je ne veux ⁠pas d'un pape qui pense que c'est terrible que l'Amérique ait ‌attaqué le Venezuela (...). Et je ne veux pas d'un pape ⁠qui critique le président des Etats-Unis parce que je ⁠fais exactement ce pour ‌quoi j'ai été élu MASSIVEMENT, faire baisser la criminalité à un niveau ​record et créer le meilleur marché ‌boursier de l'histoire".

"Le pape Léon est FAIBLE sur le crime, et mauvais pour la politique ​étrangère", a dit le président américain. "Léon devrait être reconnaissant parce que (...) il a été une surprise choquante (...) Il a été mis là ⁠seulement parce qu'il est Américain et qu'ils pensaient que ce serait le meilleur moyen de traiter avec le président Donald J. Trump. Si je n'étais pas à la Maison blanche, Léon ne serait pas au Vatican".

Il faut que Léon se "ressaisisse en tant que pape", a ajouté Donald Trump.

(Kanishka Singh; ​rédigé par Jean Terzian)