Trump s'en prend avec virulence à Léon XIV, le qualifie de "mauvais"

Le président américain Donald Trump a formulé dimanche soir sur son réseau Truth Social une critique virulente de Léon XIV, le qualifiant de "faible" à l'égard de la criminalité et "mauvais" en matière de politique étrangère, exhortant le pape à ne pas le critiquer mais à faire preuve au contraire de gratitude.

Ces critiques surviennent après que le souverain pontife, qui a pour habitude de choisir ses mots avec soin, a émergé comme un détracteur de la campagne militaire en Iran lancée le 28 février par les Etats-Unis et Israël.

Devenu en mai 2025 le premier pape américain de l'histoire en succession de François, Léon, 70 ans, a appelé pendant les fêtes de Pâques "ceux qui ont le pouvoir de déclencher des guerres" à plutôt "choisir la paix".

"Je ne veux pas d'un pape qui pense que c'est OK pour l'Iran d'avoir l'arme nucléaire", a écrit Donald Trump. "Je ne veux pas d'un pape qui pense que c'est terrible que l'Amérique ait attaqué le Venezuela (...). Et je ne veux pas d'un pape qui critique le président des Etats-Unis parce que je fais exactement ce pour quoi j'ai été élu MASSIVEMENT, faire baisser la criminalité à un niveau record et créer le meilleur marché boursier de l'histoire".

"Le pape Léon est FAIBLE sur le crime, et mauvais pour la politique étrangère", a dit le président américain. "Léon devrait être reconnaissant parce que (...) il a été une surprise choquante (...) Il a été mis là seulement parce qu'il est Américain et qu'ils pensaient que ce serait le meilleur moyen de traiter avec le président Donald J. Trump. Si je n'étais pas à la Maison blanche, Léon ne serait pas au Vatican".

Il faut que Léon se "ressaisisse en tant que pape", a ajouté Donald Trump.

(Kanishka Singh; rédigé par Jean Terzian)