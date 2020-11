Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump revendique sa victoire alors que l'issue de l'élection reste indécise Reuters • 04/11/2020 à 09:47









TRUMP REVENDIQUE SA VICTOIRE ALORS QUE L'ISSUE DE L'ÉLECTION RESTE INDÉCISE WASHINGTON (Reuters) - Donald Trump a revendiqué prématurément dans la nuit de mardi à mercredi sa victoire face à Joe Biden dans l'élection présidentielle américaine même si les résultats dans plusieurs Etats clefs restent encore indécis et que plusieurs millions de voix sont à prendre en compte. "Franchement, nous avons remporté cette élection", a-t-il déclaré dans une allocution prononcée depuis la Maison blanche, ajoutant qu'un "petit groupe de gens" essayait de lui voler la victoire. Le président républicain sortant a affirmé avoir remporté la Floride, l'Ohio, le Texas - confirmés par les projections - mais aussi la Géorgie et la Caroline du Nord et s'est dit en passe de remporter la Pennsylvanie "avec une marge énorme". Aucun résultat ne garantit pourtant à ce stade l'issue de son duel avec son adversaire démocrate dans plusieurs de ces Etats en balance, y compris la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan et la Géorgie. Et les grands réseaux de télévision ainsi que l'institut Edison Research montrent que Trump n'est pas assuré à ce stade de remporter au Collège électoral les 270 voix nécessaires à sa réélection. "C'est une fraude contre l'opinion publique américaine", a cependant poursuivi le président sortant, sans avancer de preuve pour soutenir ses allégations. Flanqué de Mike Pence, son vice-président, Donald Trump a ajouté qu'il était prêt à aller devant la Cour suprême et a réclamé l'arrêt des décomptes de voix. S'exprimant un peu moins de deux heures avant lui devant ses partisans dans le Delaware, où il réside, Joe Biden avait fait part quant à lui de son optimisme et appelé à la patience, indiquant que l'issue de l'élection pourrait ne pas être connue avant mercredi matin au plus tôt. "Nous pensons être sur le chemin de la victoire", a dit l'ancien vice-président de Barack Obama. A 07h15 GMT, selon les dernières projections en date de l'institut Edison Research, le candidat démocrate était crédité de 220 grands électeurs contre 213 pour Donald Trump. Remporter le triptyque Wisconsin-Pennsylvanie-Michigan devrait suffire à Joe Biden pour obtenir la majorité de 270 grands électeurs du Collège électoral nécessaire pour être élu président. Le scrutin cette année a été marqué par un recours considérable au vote anticipé, que ce soit par correspondance ou physiquement dans les bureaux de vote ouverts à l'avance. Tout au long de la campagne, Donald Trump n'a eu de cesse d'affirmer, sans jamais avancer là encore de preuve, que le vote postal mènerait à des fraudes. (Jeff Mason, Trevor Hunnicutt et John Whitesides; version française Jean Terzian, Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)

