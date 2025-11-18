Trump reçoit "MbS", accords sur la vente de F-35 et des investissements

(Actualisé avec précisions)

Le président américain Donald Trump a défendu mardi le prince héritier saoudien Mohamed ben Salman, dirigeant de facto du royaume wahhabite, lors de sa visite à la Maison blanche durant laquelle devraient être formalisés un éventail d'accords bilatéraux avec Ryad.

Donald Trump a soutenu que Mohamed ben Salman n'était pas au courant de l'assassinat du journaliste et dissident Jamal Khashoggi, tué par des agents saoudiens à Istanbul en 2018, contredisant ainsi un rapport des services du renseignement américains.

D'après ce rapport, Mohamed ben Salman a approuvé l'enlèvement et l'assassinat de Jamal Khashoggi. Le prince héritier a nié avoir commandité cette opération, tout en disant en assumer la responsabilité en tant que dirigeant de facto de l'Arabie saoudite.

"De nombreuses personnes n'appréciaient pas l'homme dont vous parlez, que vous l'aimiez ou pas", a déclaré Donald Trump aux journalistes depuis le Bureau ovale, Mohamed ben Salman à ses côtés. "Certaines choses se sont produites, mais il n'en savait rien et nous pouvons en rester là."

Mohamed ben Salman a dit qu'apprendre la mort de Jamal Khashoggi avait été "douloureux", précisant toutefois que son gouvernement avait pris "toutes les mesures nécessaires dans le cadre de l'enquête".

"Nous avons amélioré nos systèmes pour faire en sorte qu'une telle chose ne se reproduise pas", a-t-il dit aux journalistes.

Donald Trump a également salué le travail "incroyable" de Mohamed ben Salman sur la question des droits de l'homme, sans fournir davantage de détails.

Le prince héritier saoudien a été accueilli en grande pompe à Washington lors d'une cérémonie prévoyant garde d'honneur militaire, salut au canon et survol d'avions de chasse.

ACCUEIL CHALEUREUX

L'accueil chaleureux dont a bénéficié "MbS" à Washington illustre combien les relations entre les Etats-Unis et l'Arabie saoudite se sont réchauffées depuis les tensions provoquées par l'assassinat de Jamal Khashoggi, survenu lors du premier mandat présidentiel de Donald Trump.

Mohamed ben Salman s'est engagé à porter les investissements saoudiens à 1.000 milliards de dollars, alors qu'il avait promis 600 milliards de dollars d'investissements lors de la visite du président américain en Arabie saoudite en mai dernier.

Les discussions entre Donald Trump et Mohamed ben Salman devraient permettre de renforcer les liens en matière de sécurité, la coopération nucléaire civile et les accords commerciaux entre les deux pays.

Le président américain a déclaré aux journalistes que les deux pays étaient parvenus à un "accord de défense" et que l'Arabie saoudite achèterait des avions F-35.

Donald Trump a dit avoir reçu une "réponse positive" sur la possibilité d'une normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël.

Mohamed ben Salman a toutefois dit que, bien qu'il souhaite intégrer les accords dits Abraham, il ne revenait pas sur la condition qu'Israël doive présenter une solution crédible vers un Etat palestinien, une perspective à laquelle s'oppose fermement le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Au cours de sa visite d'une journée à la Maison blanche, Mohamed ben Salman va déjeuner avec Donald Trump dans une salle de réception puis prendre part dans la soirée un dîner de gala.

(Steve Holland, Matt Spetalnick et Humeyra Pamuk; version française Jean Terzian et Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault et Augustin Turpin)