Trump réaffirme son soutien à la sécurité de l'Ukraine, les détails restent à définir

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il n'avait pas encore discuté de garanties de sécurité précises pour l'Ukraine mais a réaffirmé l'engagement des Etats-Unis à soutenir ce pays.

De son côté, le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré avoir discuté avec l'émissaire américain Keith Kellogg de la possibilité d'exercer des pressions sur la Russie pour qu'elle s'engage dans de "véritables discussions" pour mettre fin à la guerre déclenchée par l'invasion de l'Ukraine en février 2022.

Kyiv apprécie la "volonté des Etats-Unis de faire partie de l'architecture de sécurité de l'Ukraine", a dit Volodimir Zelensky dans un message sur l'application de messagerie Telegram.

La coopération en matière de sécurité est importante, notamment en ce qui concerne les achats d'armes et le développement et la vente de drones, a ajouté le président ukrainien.

Donald Trump a déclaré aux journalistes réunis dans le Bureau ovale de la Maison blanche qu'il avait discuté avec le président russe Vladimir Poutine, lors de leur sommet du 15 août en Alaska, de la possibilité de limiter l'arsenal nucléaire de leurs deux pays une fois la guerre en Ukraine terminée.

"Nous aimerions dénucléariser. C'est trop de puissance, et nous en avons parlé aussi. Cela en fait partie, mais nous devons en finir avec la guerre", a-t-il dit.

À la question de savoir pourquoi Vladimir Poutine semble réticent à s'asseoir avec le président ukrainien Volodimir Zelensky, Donald Trump a répondu : "Parce qu'il ne l'aime pas".

(Rédigé par Steve Holland et Jarrett Renshaw, avec Ron Popeski et Oleskandr Kozhukhar ; version française Kate Entringer)