 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump réaffirme son soutien à la sécurité de l'Ukraine, les détails restent à définir
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 20:19

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il n'avait pas encore discuté de garanties de sécurité précises pour l'Ukraine mais a réaffirmé l'engagement des Etats-Unis à soutenir ce pays.

De son côté, le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré avoir discuté avec l'émissaire américain Keith Kellogg de la possibilité d'exercer des pressions sur la Russie pour qu'elle s'engage dans de "véritables discussions" pour mettre fin à la guerre déclenchée par l'invasion de l'Ukraine en février 2022.

Kyiv apprécie la "volonté des Etats-Unis de faire partie de l'architecture de sécurité de l'Ukraine", a dit Volodimir Zelensky dans un message sur l'application de messagerie Telegram.

La coopération en matière de sécurité est importante, notamment en ce qui concerne les achats d'armes et le développement et la vente de drones, a ajouté le président ukrainien.

Donald Trump a déclaré aux journalistes réunis dans le Bureau ovale de la Maison blanche qu'il avait discuté avec le président russe Vladimir Poutine, lors de leur sommet du 15 août en Alaska, de la possibilité de limiter l'arsenal nucléaire de leurs deux pays une fois la guerre en Ukraine terminée.

"Nous aimerions dénucléariser. C'est trop de puissance, et nous en avons parlé aussi. Cela en fait partie, mais nous devons en finir avec la guerre", a-t-il dit.

À la question de savoir pourquoi Vladimir Poutine semble réticent à s'asseoir avec le président ukrainien Volodimir Zelensky, Donald Trump a répondu : "Parce qu'il ne l'aime pas".

(Rédigé par Steve Holland et Jarrett Renshaw, avec Ron Popeski et Oleskandr Kozhukhar ; version française Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
Défense
Donald Trump
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank