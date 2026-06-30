Trump qualifie le projet de loi sur le logement de « grand ennui » et fait pression pour restreindre le droit de vote

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* Trump n'a pas encore décidé s'il allait signer le projet de loi sur le logement

* La Maison Blanche et les républicains du Sénat restent divisés

* Le clivage s'accentue sur la législation électorale et l'obstruction parlementaire

(Mises à jour régulières avec les commentaires de Trump et les détails de son différend avec le Congrès) par Jacob Bogage et Humeyra Pamuk

Le président américain Donald Trump a laissé planer le doute quant à sa décision de signer ou non un projet de loi bipartite sur l’accessibilité au logement, le qualifiant de « grand ennui » tout en faisant pression sur le Congrès, y compris sur ses collègues républicains qui s’opposent à ses exigences, pour qu’il adopte d’abord des dispositions distinctes et controversées relatives au droit de vote.

S’exprimant lundi depuis le Bureau ovale, Trump a déclaré qu’il n’avait pas encore décidé s’il signerait le « 21st Century ROAD to Housing Act », qui vise à stimuler l’offre de logements grâce à des évaluations environnementales plus rapides, de nouvelles subventions et un assouplissement des règles relatives aux logements préfabriqués, mais il s’est abstenu de brandir la menace d’un veto.

La semaine dernière, Trump a brusquement annulé une cérémonie de signature de ce projet de loi sur le logement afin de faire pression sur les républicains pour qu’ils adoptent le « SAVE America Act », qui exigerait une preuve de citoyenneté pour s’inscrire sur les listes électorales et créerait une base de données nationale des électeurs à partir des registres d’inscription des États. Trump affirme depuis longtemps, à tort, qu’il existe une fraude généralisée lors des élections américaines.

DES EXIGENCES CONTRADICTOIRES AU SEIN DE LA MAISON BLANCHE DE TRUMP

Ses commentaires mettent en évidence une tension croissante entre les tentatives de la Maison Blanche de réformer le système électoral américain et la nécessité de répondre aux préoccupations concernant le pouvoir d’achat des consommateurs, deux éléments centraux du programme de Trump et de la campagne de son parti républicain pour les élections de mi-mandat de novembre.

Les sondages d’opinion montraient que Trump avait du mal à trouver un écho auprès des électeurs sur les questions liées au coût de la vie, et ce avant même le début de la guerre contre l’Iran, il y a quatre mois. L’Iran a fermé le détroit d’Ormuz, une voie maritime vitale pour les livraisons d’énergie, ce qui a fait grimper les prix du carburant et des intrants industriels.

« Je pense que c’est vraiment sans importance comparé au Save America Act », a déclaré Trump à propos de la mesure sur le logement. « Pour moi, comparé au Save America Act, à peu près tout le reste est d’un ennui mortel. »

Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, un républicain de Louisiane, a déclaré dimanche qu’il transmettrait le projet de loi à la Maison Blanche lundi. À partir de ce moment-là, Trump disposera de 10 jours, dimanches non compris, pour signer le projet de loi ou le renvoyer au Congrès. Passé ce délai, en l’absence de sa signature, le texte entrera en vigueur.

L’indice des prix à la consommation, l’un des indicateurs de référence de l’inflation, a bondi à 4,2 % en mai, son plus haut niveau depuis avril 2023, selon le Bureau des statistiques du travail. Trump a repris ses fonctions en janvier 2025, après quatre ans d’absence.

UN CONTEXTE DIFFICILE POUR LES RÉPUBLICAINS

Certaines des récentes déclarations du président sur l’inflation risquent de compliquer la donne électorale pour les républicains.

Trump a qualifié à plusieurs reprises l’accessibilité financière de « canular », a déclaré « Je ne pense pas à la situation financière des Américains » lorsqu’il prend des décisions concernant la guerre contre l’Iran, et a récemment déclaré « J’adore l’inflation » lorsqu’on l’a interrogé sur la hausse des prix à la consommation.

Les dernières déclarations de Trump mettent également en évidence un désaccord entre la Maison Blanche et le chef de file républicain au Sénat, John Thune, du Dakota du Sud. Depuis des mois, Trump exhorte Thune à supprimer le seuil des 60 voix requis pour mettre fin à l’obstruction parlementaire (filibuster), que la plupart des projets de loi doivent franchir pour avancer au Sénat, ou à révoquer le parlementaire de la chambre. Thune a refusé, et aucune de ces deux mesures ne bénéficie d’un large soutien parmi les législateurs républicains, qui contrôlent le Sénat.