Trump qualifie d'inappropriées les questions sur les taux posées au candidat de la Fed, M. Warsh, et se dit confiant sur les réductions de taux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président Donald Trump a déclaré vendredi qu'il serait inapproprié de demander à Kevin Warsh, son candidat au poste de président de la Réserve fédérale, s'il réduirait les taux d'intérêt, mais il a ajouté qu'il était persuadé que M. Warsh était enclin à réduire les coûts d'emprunt.