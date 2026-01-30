Trump qualifie d'inappropriées les questions sur les taux d'intérêt posées au candidat de la Fed, M. Warsh, et se dit confiant quant aux baisses de taux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter les citations de Trump)

Le président Donald Trump a déclaré vendredi qu'il serait inapproprié de demander à Kevin Warsh, son candidat à la présidence de la Réserve fédérale, s'il réduirait les taux d'intérêt, mais il a ajouté qu'il était persuadé que M. Warsh était enclin à réduire les coûts d'emprunt.

M. Trump a déclaré qu'il n'était pas trop préoccupé par le processus de confirmation de son candidat par le Sénat, ni par le vœu du sénateur républicain de Caroline du Nord, Thom Tillis, de bloquer la confirmation de tout candidat à la présidence de la Réserve fédérale tant que l'enquête du ministère de la Justice sur l'actuel président de la Fed, Jerome Powell, n'aura pas été "résolue de manière complète et transparente"

"S'il n'approuve pas, nous n'avons qu'à attendre que quelqu'un vienne l'approuver", a déclaré M. Trump à la presse. "J'ai vu cela; il veut faire de l'obstruction"

M. Tillis, qui n'est pas candidat à sa réélection en 2026, siège à la commission bancaire du Sénat, qui est chargée des confirmations de la Fed. La commission dispose d'une courte majorité républicaine de 13 contre 11, de sorte que la perte d'une seule voix pourrait retarder le processus de nomination devant le Sénat tout entier, où les républicains ne disposent que d'une majorité de trois voix.

M. Trump a déclaré qu'il serait probablement inapproprié d'interroger M. Warsh sur ses projets spécifiques en matière de taux d'intérêt, ajoutant: "Je veux que cela reste simple et pur". Mais il a rappelé que M. Warsh avait dit qu'il était favorable à des baisses de taux, ajoutant: "Il voudra faire la même chose"