Trump prêt à accueillir Flavio Bolsonaro aux Etats-Unis

(Actualisé avec autres déclarations, contexte)

Donald Trump s'est dit prêt mercredi à accueillir aux Etats-Unis Flavio Bolsonaro, qui a quitté le Brésil après sa défaite au second tour de l'élection présidentielle et qui est visé dans son pays par une enquête pour blanchiment d'argent.

Selon les autorités de Buenos Aires, le sénateur brésilien et sa famille sont entrés mardi dans la province de Misiones en Argentine avec des documents de voyage valides avant d'embarquer dans un avion privé pour rejoindre Guayaquil, en Equateur.

"J'approuverais" sa venue, a déclaré le président américain à la presse à son retour d'un déplacement au Texas dans le cadre de la campagne des élections de mi-mandat.

Le frère cadet de Flavio Bolsonaro, Eduardo, vit en Floride, où s'était également réfugié leur père Jair après avoir refusé de reconnaître sa défaite contre Luiz Inacio Lula da Silva à l'élection présidentielle de 2022.

L'ancien militaire et président d'extrême droite a été condamné pour tentative de coup d'Etat à son retour au Brésil et purge une peine de 27 ans d'emprisonnement.

Flavio Bolsonaro a également refusé de reconnaître sa défaite face à Lula, que son parti a en revanche reconnue.

Un haut responsable du département d'Etat américain a déclaré que des visas seraient délivrés à Flavio Bolsonaro et sa famille pour les autoriser à entrer dans le pays.

"Je pense que ce sont des gens bien. L'élection a été très étrange, et j'ai trouvé cela terrible. Elle a reçu de mauvaises critiques. Regardez ce qui est arrivé à leur marché", a dit Donald Trump aux journalistes.

"Je n'ai pas pris parti", a ajouté le président américain, qui a pourtant réagi lundi à la victoire surprise de Lula en évoquant une élection "truquée".

"Je les connais tous les deux. Je connais Lula. Je connais Flavio un peu. Je connais très bien son père qui a été très mal traité. C'est ce que j'ai pensé, mais je ne me suis pas impliqué. C'est le Brésil, c'est un autre pays."

Balayant d'autres sujets, Donald Trump a déclaré qu'il espérait rencontrer très prochainement les présidents russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodimir Zelensky, estimant que de grands progrès avaient été faits pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Interrogé sur le résultat des élections en Israël, le président américain, qui a affiché publiquement son soutien à Benjamin Netanyahu, s'est félicité de voir le Premier ministre israélien au coude-à-coude avec l'opposition.

"C'est très serré, ce qui est très bien", a-t-il dit. "Je pense que mon soutien l'a beaucoup aidé."

(Steve Holland, avec Chandni Shah à Bangalore; version française Camille Raynaud et Jean-Stéphane Brosse)