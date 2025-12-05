L'inflation a continué de s'accélérer en septembre aux États-Unis, à +2,8% sur un an

L'inflation a continué de s'accélérer aux Etats-Unis en septembre, selon un rapport publié vendredi avec retard en raison de la longue paralysie budgétaire, alors que le coût de la vie est au coeur du débat public.

A +2,8% sur un an contre +2,7% en août, l'inflation s'éloigne encore de la cible de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui est de 2%.

L'inflation sous-jacente (hors prix volatils de l'énergie et de l'alimentation) a toutefois légèrement ralenti à +2,8% en glissement annuel, contre +2,9% le mois précédent, selon le communiqué du ministère du Commerce.

Les investisseurs s'attendaient à ce que l'inflation sous-jacente continue d'évoluer au même rythme, selon le consensus publié par Trading Economics.

Ces données rendent compte d'une situation qui commence à dater, mais étaient très attendues, faute de mieux.

Le "shutdown" (paralysie budgétaire) de 43 jours a en effet suspendu le travail des services statistiques du gouvernement: certaines données sont publiées avec retard, d'autres tout bonnement annulées, faute de pouvoir être récupérées rétroactivement.

Le BEA, qui calcule le PCE, n'a pas encore communiqué de nouvelle date pour l'inflation des mois d'octobre et novembre.

Le BLS, qui produit un autre indice d'inflation majeur (CPI), a fait savoir que la publication d'octobre était annulée et celle du mois de novembre a été repoussée au 18 décembre, après la prochaine réunion de la banque centrale des Etats-Unis (Réserve fédérale, Fed) des 9 et 10 décembre.

Or, au moment de fixer ses taux directeurs, la Fed est censée soupeser les risques pesant à la fois sur le niveau des prix et l'emploi.

L'institution monétaire a enclenché un cycle de détente mi-septembre, pour donner un peu d'air à l'activité économique, le marché du travail paraissant vaciller, et malgré l'inflation.

Le rapport PCE de vendredi, un peu meilleur qu'attendu, "conforte l'optimisme des marchés quant à une baisse des taux de la Fed" dans moins d'une semaine, a dit à l'AFP Sam Stovall, du cabinet CFRA.

Pendant la campagne présidentielle, Donald Trump avait érigé en priorité l'amélioration du pouvoir d'achat. Les droits de douane qu'il a mis en place depuis son retour à la Maison Blanche contribuent toutefois à mettre les prix sous pression.

Le chef de l'Etat a affirmé cette semaine avoir "stoppé l'inflation depuis janvier". "Il y a encore beaucoup à faire mais nous l'avons fait reculer à un très bon niveau (...) nous avons presque atteint le niveau idéal", a-t-il assuré.