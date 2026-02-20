Trump présente son plan économique en Géorgie alors que les prix élevés frustrent les électeurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Trump fait un discours économique alors que sa gestion de l'économie est mal perçue

*

Les républicains risquent de perdre le contrôle du Congrès en raison des prix élevés

*

Trump s'exprime dans une circonscription autrefois détenue par la loyaliste devenue opposante Marjorie Taylor Greene

(Ajout de citations de Trump) par Trevor Hunnicutt et Tim Reid

Le président Donald Trump a insisté jeudi sur le fait que ses politiques permettaient d'atténuer la hausse des prix, cherchant à persuader les électeurs frustrés par le coût de la vie que lui et ses collègues républicains ont un plan économique efficace avant les élections de mi-mandat de novembre. S'adressant à un distributeur d'acier à Rome, en Géorgie, M. Trump a vanté la croissance du marché boursier, sa politique de droits de douane sur les produits étrangers et l'augmentation des investissements étrangers dans l'économie américaine.

"Quel mot n'avez-vous pas entendu au cours des deux dernières semaines? L'abordabilité. Parce que j'ai gagné. J'ai gagné l'accessibilité financière", a déclaré M. Trump. "Il fallait que je sorte et que j'en parle."

M. Trump a été réélu en 2024 en grande partie grâce à sa promesse de réduire l'inflation, mais il peine à convaincre les Américains qu'il parvient à faire baisser les prix élevés, comme le montrent les sondages d'opinion.

L'angoisse des électeurs face à la persistance des coûts élevés est apparue comme une menace pour le contrôle du Congrès par les républicains à l'approche des élections de novembre.

Bien que M. Trump ne participe pas au scrutin de novembre, il est devenu le principal messager de son parti en ce qui concerne le coût de la vie. Mais ses récents discours sur l'économie ont parfois été sinueux, hors sujet et ont rarement reconnu la tension que de nombreux Américains disent encore ressentir à l'épicerie.

Dans une analyse réalisée par Reuters ce mois-ci de cinq discours sur l'économie prononcés par M. Trump depuis décembre, il a affirmé que l'inflation avait été vaincue ou qu'elle était en baisse à près de 20 reprises et que les prix baissaient à près de 30 reprises, des affirmations en contradiction avec les données économiques et l'expérience quotidienne des électeurs.

En Géorgie, jeudi, M. Trump a insisté sur le fait qu'il avait remis le pays sur les rails.

"Nous avons hérité d'un gâchis de prix élevés et d'une forte inflation, et nous avons redressé la situation pour en faire un grand pays", a-t-il déclaré. "Les billets d'avion, les hôtels, les paiements de voiture, les loyers, les événements sportifs, les produits d'épicerie, tout a baissé."

Le taux d'inflation annuel global en janvier était de 2,4 %, contre 2,7 % en décembre. Toutefois, l'inflation des denrées alimentaires a atteint près de 3 % au cours de l'année écoulée, ce qui signifie que les Américains paient davantage pour les produits de première nécessité, tandis que les coûts du logement ont également augmenté. La création d'emplois sous Trump a également considérablement ralenti, et les enquêtes montrent que les Américains sont de plus en plus pessimistes quant aux perspectives d'emploi et à la sécurité de l'emploi.

Des stratèges républicains ont déclaré à Reuters que les messages contradictoires de M. Trump sur un sujet qui suscite la colère des électeurs risquent de créer un déficit de crédibilité pour lui et le parti républicain à l'approche des élections de mi-mandat.

Les républicains détiennent une courte majorité à la Chambre des représentants et risquent de la perdre, tandis que les démocrates ont besoin d'un gain net de quatre sièges pour reprendre le Sénat, une tâche plus difficile étant donné le nombre de sièges qu'ils défendent. Selon un nouveau sondage Reuters/Ipsos publié cette semaine, la cote d'approbation de M. Trump concernant sa gestion de l'économie est de 34 %, contre 36 % le mois dernier. Quelque 57 % des personnes interrogées désapprouvent son action sur l'économie. Jeudi, M. Trump a vanté les mérites des réductions d'impôts qui sont entrées en vigueur le mois dernieret qui permettront à des dizaines de millions de familles d'économiser davantage, ainsi que la suppression des impôts sur les pourboires, les heures supplémentaires et les prestations de sécurité sociale. Il a également présenté des plans visant à réduire les taux d'intérêt hypothécaires et les prix de l'immobilier , ainsi que des accords avec les compagnies d'assurance maladie pour réduire les prix des médicaments. À plusieurs reprises, M. Trump s'est plaint de la possibilité que la Cour suprême des États-Unis bloque sa politique d'imposition de droits de douane généralisés sur les produits étrangers, pierre angulaire de sa politique économique. La Cour examine actuellement si M. Trump avait le pouvoir légal d'imposer des droits de douane généralisés sur les importations en provenance de nombreux pays. "J'attends une décision de la Cour suprême. Pouvez-vous imaginer que nous devons attendre?", a déclaré M. Trump.

M. Trump a prononcé son discours dans une circonscription profondément conservatrice représentée par Marjorie Taylor Greene. Autrefois fervente partisane de M. Trump, Mme Greene a démissionné de son siège au Congrès en janvier, après une rupture amère avec le président. Une élection spéciale aura lieu le 10 mars pour pourvoir le siège de Mme Greene. M. Trump a soutenu Clay Fuller, un procureur local, pour tenter de dégager le terrain. Mais son soutien n'a pas dissuadé 14 autres républicains de se lancer dans la course, transformant le concours en un test de l'année électorale de l'emprise de M. Trump sur son mouvement "Make America Great Again".

"Vous feriez mieux de gagner cette élection", a déclaré M. Trump à M. Fuller, qui se trouvait dans le public.