Trump pourrait choisir le prochain patron de la Fed la semaine prochaine, dit Bessent

Le président Donald Trump pourrait prendre sa décision au sujet du futur président de la Réserve fédérale américaine dès la semaine prochaine, a déclaré mardi le secrétaire au Trésor, Scott Bessent.
"Nous n'avons plus que quatre candidats et Donald Trump s'est entretenu avec chacun d'entre eux", a dit Scott Bessent lors d'une interview accordée à la chaîne CNBC.
(Rédigé par Doina Chiacu ; version française Tangi Salaün)
