Trump pourrait choisir le prochain patron de la Fed la semaine prochaine, dit Bessent
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 13:09

Le président Donald Trump pourrait prendre sa décision au sujet du futur président de la Réserve fédérale américaine dès la semaine prochaine, a déclaré mardi le secrétaire au Trésor, Scott Bessent.

"Nous n'avons plus que quatre candidats et Donald Trump s'est entretenu avec chacun d'entre eux", a dit Scott Bessent lors d'une interview accordée à la chaîne CNBC.

(Rédigé par Doina Chiacu ; version française Tangi Salaün)

Banques centrales
Donald Trump
