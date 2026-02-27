Trump pas satisfait sur l'Iran, attend de nouvelles discussions

(Actualisé avec déclarations, source)

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il n'était pas satisfait de l'état des négociations avec l'Iran mais ajouté que de nouvelles discussions étaient attendues dans la journée sur le programme nucléaire de Téhéran.

Selon une source proche du dossier, le sultanat d'Oman, qui joue les médiateurs entre Téhéran et Washington, a dépêché son ministre des Affaires étrangères Sayyid Bader Alboussaïdi à Washington pour un entretien sur le sujet avec le vice-président américain J.D. Vance.

S'adressant à des journalistes avant un déplacement au Texas, Donald Trump a répété vouloir conclure un accord avec l'Iran tout en assurant que la République islamique ne pouvait pas disposer de l'arme nucléaire.

"Nous ne voulons pas que l'Iran se dote d'armes nucléaires mais ils ne prononcent pas ces mots magiques", a-t-il dit.

L'Iran a toujours nié vouloir se doter de l'arme nucléaire.

Alors que l'armée américaine continue de renforcer sa présence au Moyen-Orient, le président américain a déclaré qu'il ne souhaitait pas recourir à la force contre l'Iran tout en ajoutant qu'il pourrait y être contraint.

"J'adorerais, mais parfois on est obligé", a-t-il dit.

Une source au fait des discussions internes à la Maison blanche a déclaré que le président américain, qui a ordonné en juin dernier des frappes contre les installations nucléaires iraniennes, était "très lucide sur toutes les options qui se présentent à lui".

Selon cette source, l'administration Trump est consciente qu'une intervention contre l'Iran serait plus périlleuse que la capture par les Etats-Unis du président vénézuélien Nicolas Maduro début janvier, tout en se montrant pessimiste sur l'issue des négociations en cours avec Téhéran.

"Personne n'est super optimiste quant aux négociations", a déclaré cette source.

