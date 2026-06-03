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Trump participera au sommet de l'Otan en Turquie en juillet, selon Rubio
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 18:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président Donald Trump participera au sommet des chefs d'État de l'Otan qui se tiendra en Turquie en juillet, a déclaré mercredi le secrétaire d'État américain Marco Rubio.

“Je pense que la prochaine réunion entre l'Otan et la Turquie en juillet est probablement la plus importante de l'histoire de l'Otan, car il y a ici certaines choses qui doivent être clarifiées et réglées”, a déclaré Marco Rubio aux législateurs, ajoutant que “le président lui-même y assistera”.

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