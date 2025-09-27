Trump ordonne le déploiement de troupes à Portland

Des personnes manifestent contre les politiques d'immigration de l'administration Trump à Portland

(Reuters) -Le président américain Donald Trump a ordonné samedi le déploiement de troupes à Portland, dans l'Oregon, afin de protéger la ville et les installations fédérales chargées de l'immigration contre des "terroristes nationaux".

« À la demande de la secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, je demande au secrétaire à la Guerre, Pete Hegseth, de fournir toutes les troupes nécessaires pour protéger Portland, ravagée par la guerre, et toutes nos installations de l'ICE assiégées contre les attaques d'antifa et d'autres terroristes nationaux », écrit Donald Trump dans un message sur sa plateforme Truth Social.

Il autorise "l'usage de la force maximale, si nécessaire."

Le maire de Portland, Keith Wilson, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Lors d'une conférence de presse vendredi, il a déclaré que l'afflux apparent d'agents fédéraux ne répondait pas à une demande de la ville, parlant d'abus de pouvoir et de diversion.

Donald Trump a déclaré jeudi à la presse que des « fous » tentaient d'incendier des bâtiments à Portland. « Ce sont des agitateurs professionnels et des anarchistes », a-t-il dit, sans fournir de preuves.

Le locataire de la Maison blanche a fait de la lutte contre la criminalité une priorité de son administration, alors même que les taux de criminalité violente ont diminué dans de nombreuses villes américaines.

Ses agissements à l'encontre de municipalités dirigées par les démocrates comme Los Angeles et Washington ont suscité l'inquiétude de certains juristes et provoqué des manifestations.

(Reportage de David Ljunggren et Kristina Cooke, version française Elizabeth Pineau)