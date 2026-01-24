 Aller au contenu principal
Trump menace le Canada de surtaxes de 100% en cas d'accord commercial avec la Chine
information fournie par Reuters 24/01/2026 à 18:07

(Actualisé avec réaction du Premier ministre canadien, précisions et contexte)

par Bo Erickson et Katharine Jackson

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu'il imposerait des droits de douane de 100% au Canada si Ottawa concluait un accord commercial avec la Chine et a averti le Premier ministre canadien Mark Carney qu'un tel accord mettrait son pays en danger.

"Si le gouverneur Carney pense qu'il va faire du Canada un "port de dépôt" pour que la Chine envoie des biens et des produits aux Etats-Unis, il se trompe lourdement", écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social, désignant le Premier canadien par le titre de "gouverneur" en référence à ses précédentes propositions de faire du Canada le 51e État américain.

"La Chine va manger le Canada tout cru, le dévorer complètement, y compris en détruisant ses entreprises, son tissu social et son mode de vie en général. Si le Canada conclut un accord avec la Chine, il sera immédiatement frappé d'un droit de douane de 100% sur tous les biens et produits canadiens entrant aux Etats-Unis", a-t-il ajouté.

Si Donald Trump met à exécution sa nouvelle menace, les droits de douane appliqués aux produits en provenance du Canada augmenteraient considérablement, accentuant la pression sur les secteurs industriels comme la métallurgie, l'automobile et la construction mécanique.

Les relations entre Mark Carney et Donald Trump semblaient relativement apaisées jusqu'à ce que le dirigeant canadien s'exprime avec force cette semaine contre les ambitions du locataire de la Maison blanche sur le Groenland.

Lors d'une récente visite en Chine, Mark Carney a estimé que Pékin était un "partenaire fiable et prévisible" et, à Davos, au Forum économique mondial, il a encouragé les dirigeants européens à rechercher des investissements auprès de la deuxième économie mondiale.

Jeudi, Donald Trump a annulé l'invitation faite au Canada pour rejoindre son "Conseil de la paix", une initiative visant à résoudre les conflits internationaux. Ce revirement fait suite au discours de Mark Carney à Davos, où il a ouvertement dénoncé l'instrumentalisation de l'intégration économique et des droits de douane par les grandes puissances.

Donald Trump a également affirmé à Davos que le Canada "vit grâce aux Etats-Unis", des propos rejetés par Mark Carney.

"Le Canada et les Etats-Unis ont bâti un partenariat remarquable sur les plans économique, sécuritaire et culturel", a répondu Mark Carney, à Québec.

"Le Canada ne vit pas grâce aux Etats-Unis. Le Canada prospère grâce à l'identité canadienne", a-t-il ajouté.

(Reportage Katharine Jackson et Bo Erickson à Washington, avec Caroline Stauffer à Toronto; version française Claude Chendjou)

