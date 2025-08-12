Trump menace de poursuivre en justice le patron de la Fed Jerome Powell

Le président américain Donald Trump et le président de la Réserve fédérale Jerome Powell

Donald Trump a menacé mardi d'une action en justice le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, à qui il reproche de ne pas avoir baissé ces derniers mois les taux d'intérêt.

"Jerome 'trop tard' Powell doit baisser MAINTENANT les taux", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

"Heureusement, la conjoncture économique est tellement favorable que nous avons mis à terre Powell et son comité (de politique monétaire) complaisant. J'envisage toutefois d'autoriser une action en justice de grande envergure contre Powell en raison de son mauvais travail et de son incompétence flagrante", ajoute le locataire de la Maison blanche.

Depuis son retour à la Maison blanche, Donald Trump lance des attaques répétées contre Jerome Powell, qu'il a déjà menacé de licenciement avant la fin de son mandat en mai 2026.

La Fed maintient depuis décembre la fourchette de ses fonds fédéraux entre 4,25% et 4,50%.

(Ryan Patrick Jones et Susan Heavey, version française Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)