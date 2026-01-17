 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump menace 8 pays européens de droits de douane sur le Groenland
information fournie par Reuters 17/01/2026 à 17:47

Le président américain Donald Trump a promis samedi d'appliquer une vague de droits de douane de plus en plus élevés sur plusieurs de ses alliés européens jusqu'à ce que les Etats-Unis soient autorisés à racheter le Groenland.

Sur son réseau social Truth Social, Donald Trump a déclaré que des droits de douane de 10% seraient appliqués à compter du 1er février au Danemark, à la Norvège, à la Suède, à la France, à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et à la Filande.

Ces droits de douane seraient portés à 25% le 1er juin et resteraient en vigueur tant qu'un accord pour un rachat du territoire autonome danois par les Etats-Unis, a-t-il ajouté.

(Jason Lange, version française Gilles Guillaume)

Groenland
Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank