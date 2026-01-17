Trump menace 8 pays européens de droits de douane sur le Groenland

Le président américain Donald Trump a promis samedi d'appliquer une vague de droits de douane de plus en plus élevés sur plusieurs de ses alliés européens jusqu'à ce que les Etats-Unis soient autorisés à racheter le Groenland.

Sur son réseau social Truth Social, Donald Trump a déclaré que des droits de douane de 10% seraient appliqués à compter du 1er février au Danemark, à la Norvège, à la Suède, à la France, à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et à la Filande.

Ces droits de douane seraient portés à 25% le 1er juin et resteraient en vigueur tant qu'un accord pour un rachat du territoire autonome danois par les Etats-Unis, a-t-il ajouté.

(Jason Lange, version française Gilles Guillaume)