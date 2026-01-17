 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le maire PS de Montpellier Michaël Delafosse brigue un nouveau mandat en position de force
information fournie par AFP 17/01/2026 à 19:21

Le maire socialiste de Montpellier, Michaël Delafosse (au second plan), le 6 juin 2025 à Montpellier ( AFP / Sylvain THOMAS )

Le maire socialiste de Montpellier, Michaël Delafosse (au second plan), le 6 juin 2025 à Montpellier ( AFP / Sylvain THOMAS )

Elu en tant qu'"outsider" en 2020, le maire socialiste de Montpellier, Michaël Delafosse, a officialisé samedi, sans surprise, sa candidature à un second mandat, se présentant cette fois en position de force face à des oppositions fractionnées à gauche et à droite.

Sorti vainqueur d'une quadripartie il y a six ans, M. Delafosse a annoncé sa nouvelle candidature au journal Midi Libre et dans une lettre de deux pages adressée aux Montpelliérains.

"Montpellier a connu une phase de très grande transformation. Ce qui nous attend aujourd'hui, c'est une consolidation de la politique écologique et sociale", a également confié à l'AFP, peu avant l'annonce officielle, ce professeur d'histoire-géographie de 48 ans, père de deux enfants.

"La situation politique est très différente de celle de 2020, avec une affirmation assez importante du maire sortant, qui à l'époque se présentait en challenger", analyse pour l'AFP Emmanuel Négrier, directeur du Centre d'études politiques et sociales de l'Université de Montpellier.

"Il y a eu une consolidation de la gouvernance Delafosse. Symétriquement, la droite est en relative perdition, avec des scores cumulés qui n'atteindraient pas ceux de Michaël Delafosse", a-t-il ajouté. D'autre part, "la gauche +non-delafossienne+ a aussi ses divisions, notamment chez les écologistes, dont Michaël Delafosse a repris une partie des politiques".

Le sortant se plaît a assurer que ses principaux engagements de 2020 sont "devenus réalité", dans cette ville de plus de 300.000 habitants, en croissance démographique continue mais confrontée à un niveau de pauvreté élevé.

- Gratuité des transports -

Son fait d'arme le plus emblématique: l'instauration de la gratuité des transports en commun pour les 500.000 habitants de la Métropole, sur laquelle aucun de ses concurrents ne veut faire marche arrière, et la construction d'une cinquième ligne de tram, inaugurée en décembre.

Militant socialiste depuis l'adolescence, Michaël Delafosse assume également des prises de positions sur la sécurité et la laïcité qui font parfois grincer les dents dans son camp: sur ces sujets, "la gauche ne doit pas faire l'autruche", dit-il.

Comme en 2020, il trouvera sur son chemin le richissime homme d'affaires et patron du club de rugby local Mohed Altrad, arrivé troisième il y a six ans.

"Cette ville a besoin qu'on la relève. Montpellier a besoin d'un bâtisseur", a lancé l'entrepreneur septuagénaire lors du lancement de sa campagne jeudi soir, devant 500 sympathisants.

Pour sa nouvelle campagne, Delafosse pourra compter sur le soutien réitéré de forces de gauche (PCF, PRG...) et d'écologistes (exclus d'EELV), ainsi que sur l'ex-députée LFI Muriel Ressiguier.

- "Aucun accord" avec LFI -

Mais il devra faire face à la candidature de la députée LFI Nathalie Oziol, qui projette une lumière nationale sur le scrutin, qualifiant le maire de "macroniste local".

"Je n'ai pas répondu aux sirènes du pouvoir quand on me proposait d'être ministre", rétorque l'intéressé, qui assure qu'il ne fera "aucun accord avec LFI, ni au premier, ni au second tour".

Avec un autre candidat déclaré, le député écologiste Jean-Louis Roumégas, la pierre d'achoppement principale porte sur un projet d'unité de traitement "CSR" (pour combustibles solides de récupération) porté par la Métropole, que dirige également M. Delafosse, que l'écologiste qualifie "d'incinérateur à plastique".

Le centre droit sera représenté par une notaire peu connue mais partie très tôt en campagne, Isabelle Perrein, tandis que pour le Rassemblement National, la députée européenne France Jamet, amie d'enfance de Marine Le Pen, a annoncé vendredi avoir été officiellement investie, après s'être déjà présentée en 2014.

Cette année-là, c'est le dissident socialiste Philippe Saurel qui avait été élu. Défait en 2020, il n'exclut pas non plus de retenter sa chance.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Donald Trump à Washington, le 16 janvier 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump attaque les Européens sur le Groenland
    information fournie par AFP 17.01.2026 19:14 

    Dans un message au ton agressif, Donald Trump a accusé samedi huit pays européens alliés de jouer à "un jeu très dangereux" au Groenland, et les a menacés de nouveaux droits de douane, une escalade sans précédent pour s'emparer de l'immense territoire autonome ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien au mouvement de protestation en Iran, le 17 janvier 2026 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Malgré la répression en Iran, l'espoir en étendard dans les manifestations en France
    information fournie par AFP 17.01.2026 18:41 

    Entre inquiétudes face à l'ampleur de la répression des manifestations en Iran et "espoir" de voir un jour s'effondrer le "régime des mollahs", plusieurs milliers de personnes, dont de nombreux membres de la diaspora, ont défilé samedi en France. A Paris, la foule ... Lire la suite

  • Le ministre des Affaires étrangères du Paraguay, Ruben Ramirez Lezcano, signe un document aux côtés du commissaire européen au Commerce et à la Sécurité économique, Maros Sefcovic, en présence (de gauche à droite, à l'arrière) du président du Conseil européen, Antonio Costa, de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président du Paraguay, Santiago Pena, le président argentin, Javier Milei, et le président uruguayen, Yamandu Orsi, assistent à la cérémonie de signature de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, à Asuncion, le 17 janvier 2026. ( AFP / Luis ROBAYO )
    L'UE et le Mercosur signent un accord commercial "historique"
    information fournie par AFP 17.01.2026 18:35 

    Les pays latino-américains du Mercosur et l'Union européenne (UE) ont signé samedi au Paraguay un traité qualifié d'"historique", créant l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde, malgré des inquiétudes au sein des deux blocs. Ensemble, ceux-ci représentent ... Lire la suite

  • Un portrait de l'ayatollah Khamenei brandi lors d'une manifestation de soutien à la République islamique, à Bagdad le 16 janvier 2026 ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )
    Le guide suprême iranien veut "briser le dos des séditieux"
    information fournie par AFP 17.01.2026 18:19 

    Le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a estimé samedi que les autorités devaient "briser le dos des séditieux", imputant à Donald Trump, la responsabilité des violences dans le pays, après la répression qui a fait des milliers de morts d'une vague de contestation. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank