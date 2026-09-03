Trump "heureux" que le prince Harry et son épouse Meghan aient quitté les Etats-Unis

Le prince Harrry et son épouse Meghan à Londres, le 5 mars 2020 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Donald Trump a déclaré mercredi être "heureux" que le prince Harry et son épouse Meghan aient quitté les Etats-Unis pour le Royaume-Uni, affirmant qu'il ne "les aurait pas repris" s'il était membre de la famille royale.

Le président américain a en particulier accusé Meghan d'avoir été "très irrespectueuse" envers la défunte reine Elizabeth, dans sa première réaction officielle sur le sujet.

Le fils cadet du roi Charles III et son épouse avaient quitté le Royaume-Uni en 2020, en froid avec la famille royale, multipliant les critiques publiques à son encontre. Ils vivaient en Californie avec leurs enfants, Archie, sept ans, et Lilibet, cinq ans.

"J'en suis heureux. Je n'en étais pas fan", a réagi Donald Trump dans le Bureau ovale, interrogé à propos du retour du couple au Royaume-Uni pour une durée indéterminée.

Selon les médias britanniques, la famille pourrait s'installer dans les Cotswolds, une région prisée des célébrités, au nord-ouest de Londres.

"Je pense qu'ils ont été très irrespectueux envers la famille royale. Ca ne m'a pas plu", a ajouté le président américain.

"J'avais une très bonne relation avec la reine. Vraiment très bonne. J'ai appris à très bien la connaître. J'ai également une très bonne relation avec le roi Charles", a-t-il encore dit.

Harry a semblé avoir renoué avec son père, le roi Charles III, qui se bat contre un cancer, lors de ses récentes visites au Royaume-Uni. Il resterait en revanche brouillé avec le prince William, son frère et héritier à la couronne britannique, et sa femme Kate.

Donald Trump a assuré qu'il n'aurait pas été aussi magnanime: "Si j'étais la famille royale, je ne les aurais pas repris", a déclaré le président américain.

L'ancien homme de télévision a déjà eu affaire à Meghan à plusieurs reprises.

A la veille d'une visite d'Etat en 2019, lors de son premier mandat, il a nié avoir qualifié Meghan de "méchante", bien que ce commentaire ait été clairement audible dans l'enregistrement d'un entretien avec un tabloïd.

En 2020, il a déclaré n'être "pas fan" de l'actrice, souhaitant "beaucoup de chance à Harry, parce qu'il va en avoir besoin".

Meghan Markle, de nationalité américaine, a elle critiqué Donald Trump lors de la campagne présidentielle de 2016, le qualifiant de "misogyne" et de "polarisant".

Querelle royale

Ce retour au pays marque la fin d'un long exil pour le couple princier qui s'était marié en 2018, avant de renoncer à son rôle au sein de la famille royale puis de déménager en Amérique.

La fracture s'est aggravée lorsque Harry a publié son autobiographie "Spare" et quand le couple a donné une interview à la star américaine du talk-show Oprah Winfrey.

Au cours de l'entretien, le couple a insinué qu'un membre de la famille royale était raciste, et se serait interrogée sur la couleur de peau de leur fils avant sa naissance, Meghan étant métisse.

Cette dernière a aussi confié qu'elle avait pensé au suicide après avoir intégré la famille royale.

L'annonce du retour du couple a surpris au Royaume-Uni.

Le président américain Donald Trump dans le Bureau ovale à la Maison Blanche, à Washington DC, le 2 septembre 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Selon le quotidien The Telegraph, le duc et la duchesse de Sussex sont de retour pour un "séjour prolongé". Ils vont mener une vie de famille "internationale", rapporte le journal, soulignant qu'ils ont conservé leurs maisons en Californie et au Portugal.

On ne connaît pas les raisons de leur départ de Californie. Meghan aurait été en discussion pour jouer dans la série Netflix "The Gentlemen", tournée en Angleterre, mais des médias ont affirmé que les négociations n'avaient pas abouti.

Leur retour s'annonce difficile, car le duc et la duchesse de Sussex sont parmi les membres les plus impopulaires de la famille royale, après les nombreuses critiques qu'ils ont formulées contre elle, en particulier contre William, frère de Harry et héritier au trône.