Trump évoque la peine de mort pour des élus démocrates jugés "séditieux"

Le président américain Donald Trump s'en est pris jeudi à un groupe d'élus démocrates, qu'il a qualifiés de traîtres passibles de la peine de mort pour avoir appelé les militaires à refuser d'obéir à des ordres illégaux.

Commentant sur son réseau Truth Social une vidéo diffusée mardi dans laquelle six élus démocrates ayant servi dans l'armée ou le renseignement déclarent que la loi permet aux militaires de refuser d'appliquer des ordres illégaux et les appellent à se dresser pour défendre la Constitution, Donald Trump a dénoncé un "comportement séditieux, passible de la peine de mort".

"Aucune menace, intimidation ou appel à la violence ne nous détournera de notre devoir sacré", a répondu sur X l'un des six élus, la sénatrice du Michigan Elissa Slotkin, ancienne analyste de la CIA qui a participé à l'intervention américaine en Irak.

"Réclamer l'exécution de sénateurs et de membres du Congrès pour avoir rappelé cela à nos troupes est un comportement glaçant, digne des régimes autoritaires (...) et non du président des États-Unis", a commenté son collègue Chris Coons.

Les élus républicains du Congrès sont restés silencieux pour la plupart. Le sénateur Lindsey Graham a déclaré à la presse qu'il "détestait" la vidéo "irresponsable" des démocrates tout en qualifiant le message de Donald Trump d'excessif.

En novembre 2021, Donald Trump avait défendu les slogans scandés par ses partisans appelant à la pendaison de l'ancien vice-président Mike Pence lors de l'assaut du Capitole le 6 janvier de la même année.

"Quand Donald Trump parle d'exécution et de trahison, certains de ses partisans sont susceptibles de l'écouter. Il allume une mèche imbibée d'essence", a déploré Chuck Schumer, chef de la minorité démocrate au Sénat.

