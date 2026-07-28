Trump évoque de "bonnes" discussions sur l'Iran, mais réitère sa menace de frappes

Le président américain Donald Trump dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, à Washington
Le président américain Donald Trump a fait état mardi de "bonnes" discussions avec l'Iran mais a réitéré ses menaces de frapper le site iranien de "Pickaxe Mountain" et les infrastructures du pays si aucun accord n'est conclu avec Téhéran.
Dans une interview accordée à Fox News, Donald Trump a toutefois déclaré qu'il souhaitait désormais, dans la mesure du possible, éviter de frapper les ponts et les centrales électriques iraniens.
"C'est un équilibre très, très délicat. Je pense donc que nous sommes actuellement en position de force. Ils savent que je le ferai s'ils ne concluent pas d'accord", a insisté le président américain. "Nous ne pouvons plus les laisser rompre leurs engagements."
Donald Trump devait rencontrer mardi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, allié dans la guerre contre Téhéran.
Lors de son interview à Fox News, le locataire de la Maison blanche a été interrogé sur des informations selon lesquelles Benjamin Netanyahu prévoit de l'informer d'activités en cours à Pickaxe Mountain.
"Je sais exactement ce qui se passe à Pickaxe. Ce n’est pas un gros problème. Nous avons détruit leurs sites nucléaires, et nous devrons détruire Pickaxe si nous ne parvenons pas à un accord. Si nous ne parvenons pas à un accord, nous le détruirons très facilement", a déclaré Donald Trump, ajoutant ne pas avoir besoin des informations de "Bibi".
Pickaxe Mountain est une installation fortifiée enfouie profondément sous terre près de l’un des principaux sites nucléaires de Téhéran. Le site n'a jusqu'à présent pas été pris pour cible par Israël ou les États-Unis.
Du côté iranien, le commandement militaire conjoint iranien a déclaré mardi que toute entreprise ou tout pays qui recevrait des avoirs iraniens gelés à titre d'indemnisation pour ses navires endommagés ne serait pas autorisé à transiter par le détroit d'Ormuz.
Selon les médias d'État, le porte-parole du commandement militaire, Ebrahim Zolfaqari, a rejeté l'avertissement du président américain Donald Trump selon lequel les navires endommagés par l'Iran dans le Golfe seraient indemnisés à l'aide des fonds iraniens gelés.
(Doina Chiacu ; rédigé par Susan Heavey ; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)
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