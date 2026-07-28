Trump évoque de "bonnes" discussions sur l'Iran, mais réitère sa menace de frappes

Le président américain Donald Trump dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, à Washington

Le président américain Donald Trump ‌a fait état mardi de "bonnes" discussions avec l'Iran mais a réitéré ses menaces de ​frapper le site iranien de "Pickaxe Mountain" et les infrastructures du pays si aucun accord n'est conclu avec Téhéran.

Dans une interview accordée à Fox News, Donald Trump a toutefois ​déclaré qu'il souhaitait désormais, dans la mesure du possible, éviter de frapper les ponts et les centrales électriques iraniens.

"C'est ​un équilibre très, très délicat. Je pense ⁠donc que nous sommes actuellement en position de force. Ils savent que je ‌le ferai s'ils ne concluent pas d'accord", a insisté le président américain. "Nous ne pouvons plus les laisser rompre leurs engagements."

Donald Trump devait rencontrer ​mardi le Premier ministre ‌israélien Benjamin Netanyahu, allié dans la guerre contre Téhéran.

Lors de son ⁠interview à Fox News, le locataire de la Maison blanche a été interrogé sur des informations selon lesquelles Benjamin Netanyahu prévoit de l'informer d'activités en cours à Pickaxe ⁠Mountain.

"Je sais exactement ‌ce qui se passe à Pickaxe. Ce n’est pas un gros problème. ⁠Nous avons détruit leurs sites nucléaires, et nous devrons détruire Pickaxe si nous ‌ne parvenons pas à un accord. Si nous ne parvenons pas à ⁠un accord, nous le détruirons très facilement", a déclaré Donald ⁠Trump, ajoutant ne pas ‌avoir besoin des informations de "Bibi".

Pickaxe Mountain est une installation fortifiée enfouie profondément sous terre ​près de l’un des principaux sites nucléaires ‌de Téhéran. Le site n'a jusqu'à présent pas été pris pour cible par Israël ou les États-Unis.

Du côté ​iranien, le commandement militaire conjoint iranien a déclaré mardi que toute entreprise ou tout pays qui recevrait des avoirs iraniens gelés à titre d'indemnisation pour ses ⁠navires endommagés ne serait pas autorisé à transiter par le détroit d'Ormuz.

Selon les médias d'État, le porte-parole du commandement militaire, Ebrahim Zolfaqari, a rejeté l'avertissement du président américain Donald Trump selon lequel les navires endommagés par l'Iran dans le Golfe seraient indemnisés à l'aide des fonds iraniens gelés.

(Doina Chiacu ; rédigé par Susan Heavey ; version française Etienne ​Breban, édité par Sophie Louet)