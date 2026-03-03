Trump et Rubio avancent des raisons contradictoires pour justifier l'entrée des États-Unis dans la guerre en Iran

* Trump affirme que l'Iran était sur le point de frapper le premier, contredisant ainsi Rubio

* Les conservateurs critiquent l'implication des États-Unis dans la guerre en Iran

* La Maison Blanche cherche à limiter les dégâts suite à des justifications de guerre contradictoires

Le président Donald Trump a déclaré mardi qu'il avait ordonné aux forces américaines de se joindre à l'attaque israélienne contre l'Iran parce qu'il pensait que l'Iran était sur le point de frapper en premier, contredisant la justification offerte un jour plus tôt par son secrétaire d'État sur la façon dont la guerre a commencé.

Le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré aux journalistes lundi que les États-Unis avaient lancé l'attaque parce qu'ils craignaient que l'Iran ne riposte à l'action israélienne prévue contre Téhéran.

"Nous savions qu'il y aurait une action israélienne; nous savions que cela précipiterait une attaque contre les forces américaines, et nous savions que si nous ne les attaquions pas de manière préventive avant qu'ils ne lancent ces attaques, nous subirions des pertes plus élevées", a déclaré Rubio. M. Trump a rejeté les suggestions selon lesquelles Israël aurait poussé les États-Unis à s'engager dans le conflit, alors que son administration a donné des comptes rendus différents et a fait face aux critiques de certains partisans et démocrates qui l'ont accusé d'avoir lancé une "guerre de choix".

"J'ai peut-être forcé la main d'Israël", a déclaré M. Trump aux journalistes dans le bureau ovale, alors qu'il rencontrait le chancelier allemand Friedrich Merz. "Nous étions en train de négocier avec ces fous, et j'étais d'avis qu'ils allaient attaquer les premiers. Si nous ne le faisions pas, ils allaient attaquer en premier. C'est ce que je pensais fermement." L'Iran a déclaré que l'attaque américaine n'avait pas été provoquée.

Plusieurs éminents commentateurs conservateurs ont intensifié leurs critiques des attaques contre l'Iran, estimant que les commentaires de Rubio indiquaient qu'Israël, et non l'administration Trump, menait la danse.

"Il nous dit carrément que nous sommes en guerre avec l'Iran parce qu'Israël nous a forcé la main", a écrit le podcasteur conservateur Matt Walsh à propos de Rubio à ses 4 millions d'abonnés sur X. "C'est fondamentalement la pire chose qu'il aurait pu dire."

Megyn Kelly, une podcasteuse conservatrice, a déclaré à son public qu'elle avait des doutes sur la décision de Trump de frapper l'Iran.

"Le travail de notre gouvernement n'est pas de s'occuper de l'Iran ou d'Israël. Il doit veiller sur nous. Et j'ai l'impression qu'il s'agit clairement d'une guerre d'Israël", a déclaré Mme Kelly dans des propos diffusés avant ceux de M. Rubio.

Les critiques du flanc droit de M. Trump interviennent alors que son parti républicain se bat pour conserver le contrôle du Congrès américain lors des élections de mi-mandat en novembre .

CONTRÔLE DES DOMMAGES

Le débat sur la préparation de la guerre a contraint la Maison Blanche à limiter les dégâts.

Mardi, M. Trump a répondu aux questions des journalistes dans un cadre public pour la première fois depuis le début de la guerre aérienne américano-israélienne, trois jours plus tôt. Il avait auparavant évoqué les attaques dans deux vidéos, lors d'entretiens individuels avec des journalistes triés sur le volet et lors d'une brève allocution prononcée lundi à la Maison-Blanche.

Le président a déclaré qu'il pensait que l'Iran était sur le point de lancer des attaques, sans présenter aucune preuve à l'appui, après les négociations entre les États-Unis et l'Iran qui ont eu lieu jeudi dernier à Genève. L'Iran avait qualifié ces discussions de positives et avait prévu d'en organiser d'autres dans les jours à venir.

"C'est quelque chose qui devait être fait", a déclaré M. Trump, qui n'a pas présenté d'arguments détaillés en faveur d'une guerre contre l'Iran avant qu'elle ne commence. M. Rubio, interrogé mardi sur son commentaire précédent lors d'une visite au Capitole, a déclaré aux journalistes: "Le fond du problème est le suivant: Le président a décidé que nous n'allions pas être frappés en premier. C'est aussi simple que cela."

Deux hauts responsables de l'administration Trump ont tenu une conférence téléphonique mardi avec des journalistes pour décrire les événements qui ont précédé les opérations militaires, en particulier les pourparlers de Genève avec des responsables iraniens tenus par les envoyés américains Steve Witkoff et Jared Kushner, avec la médiation d'Oman.

Les deux fonctionnaires ont déclaré que Steve Witkoff et Jared Kushner avaient insisté à plusieurs reprises pour que l'Iran renonce à l'enrichissement de l'uranium. Au lieu de cela, l'Iran a présenté un plan qui permettrait aux Iraniens d'enrichir de l'uranium à des pourcentages plus élevés dans le réacteur de recherche de Téhéran, dans le nord de l'Iran, ont-ils déclaré.

Les envoyés américains ont eu l'impression que les Iraniens se livraient à des tactiques dilatoires, selon les responsables.

"Ils n'étaient pas disposés à abandonner les éléments constitutifs de ce qu'ils devaient préserver pour parvenir à une bombe nucléaire", a déclaré l'un des responsables. L'Iran nie chercher à se doter de l'arme nucléaire.

Les émissaires ont fait rapport à M. Trump en lui disant qu'il était peut-être possible d'obtenir un accord nucléaire similaire à celui que l'équipe de l'ancien président Barack Obama et les puissances mondiales avaient négocié avec l'Iran en 2015, mais que cela prendrait des mois.

Le lendemain, M. Trump a ordonné aux forces américaines d'entrer en action et les frappes ont commencé samedi.