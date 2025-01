Trump et la Chine : Pékin plaide auprès d'Elon Musk pour des liens renforcés

Le vice-président chinois a "exprimé sa bienvenue aux entreprises américaines" et appelé à "saisir l'opportunité et partager les fruits du développement de la Chine".

Quelques heures avant l'investiture de Donald Trump, le vice-président chinois Han Zheng s'est entretenu avec l'homme d'affaires américain Elon Musk, appelant les entreprises américaines à "saisir l'opportunité" d'un renforcement des liens économiques avec la Chine, a indiqué lundi 20 janvier un média officiel.

En visite aux Etats-Unis en tant que "représentant spécial" du président chinois Xi Jinping, le haut-responsable de Pékin a rencontré Elon Musk et d'autres représentants de firmes américaines dimanche, selon l'agence de presse Chine nouvelle. Han Zheng doit assister lundi à la cérémonie d'investiture du président américain élu, Donald Trump, a souligné l'agence.

Les connexions chinoises de Musk

Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, dirigeant des sociétés Tesla et SpaceX et actionnaire majoritaire du réseau social X, a investi des millions de dollars pour soutenir la campagne présidentielle de M. Trump. Le milliardaire compte également sur un important réseau de soutiens en Chine, où Tesla possède une de ses méga-usines et tente de rivaliser avec les constructeurs automobiles locaux.

Lors de sa rencontre avec Elon Musk dimanche, Han Zheng a "exprimé sa bienvenue aux entreprises américaines" et appelé à "saisir l'opportunité et partager les fruits du développement de la Chine", a indiqué Chine nouvelle. Elon Musk a de son côté affirmé que Tesla était "prête à approfondir sa coopération avec la Chine en matière d'investissements" et à "jouer un rôle actif dans les échanges économiques et commerciaux entre les Etats-Unis et la Chine", selon l'agence officielle.

Lors de sa campagne électorale, Donald Trump a promis d'augmenter massivement les droits de douane sur les produits chinois. Mais il a aussi exprimé son ouverture aux discussions avec le président Xi Jinping, qu'il dit admirer depuis longtemps. Les deux chefs d'Etat ont échangé par téléphone vendredi, promettant une approche positive pour améliorer les relations entre les deux puissances rivales. Han Zheng a également rencontré dimanche le vice-président américain élu J.D. Vance, a ajouté Chine nouvelle.