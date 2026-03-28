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Trump estime que les USA "n'ont pas à être là pour l'Otan"
information fournie par Reuters 28/03/2026 à 01:23

Donald Trump a estimé vendredi que les Etats-Unis n'avaient pas à "être là pour l'Otan", des déclarations qui posent question quant à l'engagement du président américain en faveur de la défense mutuelle entre alliés.

Le locataire de la Maison blanche s'est dit contrarié que les pays européens membres de l'Otan aient refusé de fournir un soutien matériel aux Etats-Unis lors de la en guerre en Iran.

Les alliés européens des Etats-Unis n'ont pas été consultés au sujet de la décision de Washington d'attaquer l'Iran à la fin du mois de février, et de nombreux dirigeants de pays membres de l'alliance s'y sont opposés.

"Nous aurions toujours été là pour eux. Mais maintenant, en se basant sur leurs actions, je suppose que nous n'en avons pas besoin", a dit Donald Trump lors d'un forum sur l'investissement organisé à Miami.

"Pourquoi devrions-nous être là pour eux s'ils ne sont pas là pour nous? Ils n'étaient pas là pour nous."

Donald Trump a régulièrement fait des déclarations qui laissent planer le doute quant à son engagement en faveur de l'Article 5 du traité du traité de l'Atlantique-Nord, qui prévoit que tous les Etats membres réagissent en cas d'agression de l'un d'entre eux.

(Steve Holland à Miami et Gram Slattery à Washington; version française Camille Raynaud)

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