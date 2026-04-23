Trump entend inviter Poutine au G20 de Miami en décembre prochain-presse

Le président américain Donald Trump entend inviter son homologue russe Vladimir Poutine à participer au sommet du G20 prévu en décembre prochain à Miami, a rapporté jeudi le Washington Post, citant des représentants américains.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de la Maison blanche.

(Jasper Ward et Ryan Patrick Jones; version française Jean Terzian)