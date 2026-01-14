Trump dit que l'Otan serait beaucoup plus forte avec le Groenland sous contrôle US

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que l'Otan serait beaucoup plus forte et efficace avec le Groenland sous contrôle des Etats-Unis.

Ces déclarations, publiées sur le réseau Truth Social de Donald Trump, interviennent avant une rencontre à la Maison blanche entre les ministres des Affaires étrangères danois et groenlandais et le vice-président américain JD Vance, prévue à partir de 15h30 GMT.

(Rédigé par Shivani Tanna à Bangalore, version française Jean-Stéphane Brosse et Benjamin Mallet, édité par Kate Entringer)