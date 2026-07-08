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Trump dit qu'il va autoriser l'Ukraine à fabriquer des Patriot
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 16:09

(Ajoute commentaires de Trump)

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il allait autoriser l'Ukraine à fabriquer des systèmes antiaériens Patriot, indispensables face aux missiles balistiques russes.

"Nous allons vous donner une licence pour fabriquer des Patriot", a dit le président américain lors d'un entretien en tête à tête avec son homologue ukrainien Volodimir Zelensky en marge du sommet de l'Otan à Ankara. "Vous ne pourrez pas vous plaindre qu'on ne vous en donne pas assez", a-t-il ajouté.

"Nous n'avons pas encore informé l'entreprise, mais ça va s'arranger. Je suis sûr qu'ils seront enchantés", a ajouté Donald Trump. "Nous avons beaucoup de pouvoir sur ces entreprises qui fabriquent le Patriot", a-t-il dit.

Le groupe Lockheed Martin LMT.N est le principal fournisseur des missiles intercepteurs Pac-3 utilisés dans le système Patriot.

Le chef de l'Etat ukrainien déplore depuis des semaines la pénurie de ces missiles intercepteurs face aux attaques aériennes répétées des forces russes.

Donald Trump a affirmé une nouvelle fois que la Russie et l'Ukraine souhaitaient mettre fin à leur conflit mais que tant Vladimir Poutine que Volodimir Zelensky avaient des caractères "difficiles".

(Humeyra Pamuk et Geram Slattery, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Benoit Van Overstraeten)

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