Trump dit qu'il s'abstiendra d'attaquer l'Iran avant les "midterms" aux USA

(Actualisé avec commentaires, précisions, contexte)

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que les Etats-Unis ne lanceraient pas d'attaque contre l'Iran d'ici aux élections de mi-mandat au Congrès américain ("midterms") début novembre, ajoutant que Washington avait des discussions "productives" avec Téhéran.

"Nous avons des discussions productives avec la République islamique d'Iran", a-t-il écrit sur son réseau Truth Social. "Nous n'attaquerons pas l'Iran à un quelconque moment avant les élections de mi-mandat qui se tiendront aux Etats-Unis le 3 novembre", a-t-il ajouté.

Washington va maintenir son blocus des ports iraniens, a précisé le chef de la Maison blanche, qui a également revendiqué que le pétrole circulait bien via le détroit d'Ormuz.

Selon des sources spécialisées dans la sécurité maritime, les attaques contre des pétroliers transitant par le détroit d'Ormuz ont atteint la semaine dernière un pic hebdomadaire depuis le début de la guerre, déclenchée en février dernier par les bombardements des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran.

Téhéran a répondu à cette campagne militaire en bloquant de facto le détroit d'Ormuz, voie cruciale pour les livraisons énergétiques mondiales, tandis que les Houthis au Yémen, alliés de l'Iran, ont entrepris ces dernières semaines de renforcer leur contrôle sur le détroit de Bab el-Mandeb, en mer Rouge, également important pour les exportations de pétrole.

Dans ce contexte, les prix du pétrole ont flambé, provoquant aux Etats-Unis une hausse des prix du carburant. Cela a alimenté le mécontentement des électeurs américains à propos du coût de la vie en amont des "midterms", lors desquelles les pairs républicains de Donald Trump espèrent conserver leur majorité dans les deux chambres du Congrès.

Le président américain a régulièrement déclaré que les prix du pétrole reculeraient après le scrutin du 3 novembre, avec l'espoir de rassurer les électeurs, mais la question de l'inflation et du coût élevé de la guerre - évalué à plusieurs milliards de dollars par mois - pèsent sur la campagne des candidats républicains.

L'administration Trump a demandé aux Européens de débloquer une partie de leurs réserves de diesel afin de contribuer à faire baisser les prix du carburant.

Plus tôt ce mois-ci, Téhéran a conditionné la réouverture du détroit d'Ormuz au respect du protocole d'accord signé en juin dernier avec Washington. Les deux camps se sont réciproquement accusés de l'avoir enfreint. Donald Trump a rejeté les dernières propositions iraniennes d'accord.

(Doina Chiacu; rédigé par Benjamin Mallet et Jean Terzian, édité par Benoit Van Overstraeten)