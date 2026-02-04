 Aller au contenu principal
Trump dit qu'il n'y a "pas beaucoup" de doutes sur la baisse des taux d'intérêt, dans une interview à la chaîne NBC
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 20:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur l'interview)

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il n'y avait "pas beaucoup" de doutes dans son esprit que les taux d'intérêt de référence américains seront abaissés par la Réserve fédérale.

Trump a déclaré dans une interview accordée à NBC News qu'il pense que son choix pour diriger la Fed, Kevin Warsh, comprend la préférence du président américain pour des taux plus bas.

À la question de savoir si Warsh comprenait que Trump voulait qu'il abaisse les taux d'intérêt, Trump a répondu: "Je pense que c'est le cas, mais je pense qu'il le veut de toute façon"

Il a ajouté: "Je veux dire que s'il était arrivé en disant "Je veux les augmenter"... il n'aurait pas eu le poste. Non."

Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

