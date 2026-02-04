Trump dit qu'il n'y a "pas beaucoup" de doutes sur la baisse des taux d'intérêt, dans une interview à la chaîne NBC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajoute des détails sur l'interview)
Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il n'y avait "pas beaucoup" de doutes dans son esprit que les taux d'intérêt de référence américains seront abaissés par la Réserve fédérale.
Trump a déclaré dans une interview accordée à NBC News qu'il pense que son choix pour diriger la Fed, Kevin Warsh, comprend la préférence du président américain pour des taux plus bas.
À la question de savoir si Warsh comprenait que Trump voulait qu'il abaisse les taux d'intérêt, Trump a répondu: "Je pense que c'est le cas, mais je pense qu'il le veut de toute façon"
Il a ajouté: "Je veux dire que s'il était arrivé en disant "Je veux les augmenter"... il n'aurait pas eu le poste. Non."
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer