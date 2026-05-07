Trump dit donner à l'UE jusqu'au 4 juillet pour respecter l'accord commercial, menace d'une hausse des droits de douane

(Actualisé avec citation de Trump, contexte)

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi avoir échangé au téléphone avec Ursula von der Leyen et avoir signalé à la présidente de la Commission européenne que Bruxelles avait jusqu'au 4 juillet pour respecter l'accord commercial conclu entre les deux parties, faute de quoi les droits de douane américains augmenteraient.

"J'ai attendu patiemment que l'UE respecte sa part de l'accord commercial historique que nous avons conclu à Turnberry en Ecosse. Le plus grand accord commercial de l'histoire", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

"Une promesse a été faite que l'UE respecte sa part de l'accord et, comme convenu, baisse ses droits de douane à zéro. J'ai accepté de donner jusqu'au 250e anniversaire de notre pays, sinon malheureusement, leurs droits de douane augmenteront à des niveaux bien plus élevés."

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il augmenterait dans la semaine à venir les droits de douane sur les voitures et les camions de l'UE à 25%, estimant que le bloc européen ne respecte pas les termes de l'accord scellé à Turnberry, en Écosse, en juillet dernier.

Neuf mois plus tard, l'UE n'a toujours pas supprimé les droits de douane sur les biens industriels américains importés, comme les deux parties en avaient convenu.

Le processus législatif a été suspendu à deux reprises par le Parlement européen après les menaces de Donald Trump d'imposer de nouveaux droits de douane aux alliés européens n'ayant pas soutenu son projet d'acquisition du Groenland et après la décision de la Cour suprême américaine invalidant les droits de douane dits "réciproques".

Fin mars, le Parlement européen avait approuvé le texte relatif à la procédure destinée à remplir la part européenne de l'accord commercial conclu avec les États-Unis, après des mois d'incertitude nourris par les menaces douanières de Donald Trump et par l'instauration d'un nouveau prélèvement à l'importation.

Mais cette étape n'était pas la dernière, puisque les représentants du Parlement et des gouvernements de l'UE doivent encore négocier les textes finaux, avant un vote définitif dont la date reste à déterminer.

(Reportage d'Ismail Shakil, Bhargav Acharya et Christian Martinez; version française Zhifan Liu)