 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump dit donner à l'UE jusqu'au 4 juillet pour respecter l'accord commercial, menace d'une hausse des droits de douane
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 21:35

(Actualisé avec citation de Trump, contexte)

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi avoir échangé au téléphone avec Ursula von der Leyen et avoir signalé à la présidente de la Commission européenne que Bruxelles avait jusqu'au 4 juillet pour respecter l'accord commercial conclu entre les deux parties, faute de quoi les droits de douane américains augmenteraient.

"J'ai attendu patiemment que l'UE respecte sa part de l'accord commercial historique que nous avons conclu à Turnberry en Ecosse. Le plus grand accord commercial de l'histoire", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

"Une promesse a été faite que l'UE respecte sa part de l'accord et, comme convenu, baisse ses droits de douane à zéro. J'ai accepté de donner jusqu'au 250e anniversaire de notre pays, sinon malheureusement, leurs droits de douane augmenteront à des niveaux bien plus élevés."

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il augmenterait dans la semaine à venir les droits de douane sur les voitures et les camions de l'UE à 25%, estimant que le bloc européen ne respecte pas les termes de l'accord scellé à Turnberry, en Écosse, en juillet dernier.

Neuf mois plus tard, l'UE n'a toujours pas supprimé les droits de douane sur les biens industriels américains importés, comme les deux parties en avaient convenu.

Le processus législatif a été suspendu à deux reprises par le Parlement européen après les menaces de Donald Trump d'imposer de nouveaux droits de douane aux alliés européens n'ayant pas soutenu son projet d'acquisition du Groenland et après la décision de la Cour suprême américaine invalidant les droits de douane dits "réciproques".

Fin mars, le Parlement européen avait approuvé le texte relatif à la procédure destinée à remplir la part européenne de l'accord commercial conclu avec les États-Unis, après des mois d'incertitude nourris par les menaces douanières de Donald Trump et par l'instauration d'un nouveau prélèvement à l'importation.

Mais cette étape n'était pas la dernière, puisque les représentants du Parlement et des gouvernements de l'UE doivent encore négocier les textes finaux, avant un vote définitif dont la date reste à déterminer.

(Reportage d'Ismail Shakil, Bhargav Acharya et Christian Martinez; version française Zhifan Liu)

Proche orient
Guerre en Iran
Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des secouristes sur le site d'une frappe aérienne israélienne qui a ciblé le village d'Habbouch, dans le sud du Liban, le 7 mai 2026 ( AFP / Abbas FAKIH )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 07.05.2026 22:30 

    Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, jeudi: . Ormuz: Etats-Unis et pays du Golfe font pression à l'ONU pour condamner l'Iran Les Etats-Unis et des pays du Golfe ont appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à exiger que l'Iran ... Lire la suite

  • Le parquet de la Bourse de New York, le 7 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Moyen-Orient: Wall Street joue la carte de la prudence
    information fournie par AFP 07.05.2026 22:07 

    La Bourse de New York a terminé en repli jeudi, les investisseurs prenant le pari d'attendre de nouvelles avancées diplomatiques entre Américains et Iraniens avant de repartir à la hausse, au lendemain de discussions jugées "très bonnes" par Donald Trump. Le Dow ... Lire la suite

  • Des combattants du Front de libération de l'Azawad (FLA) circulent à moto au camp militaire d'Amachach, quatre jours après le retrait des paramilitaires russes du groupe Africa Corps, à Tessalit, dans le nord du Mali, le 6 mai 2026 ( AFP / - )
    Plus de 30 morts dans deux attaques dans le centre du Mali, revendiquées par les jihadistes
    information fournie par AFP 07.05.2026 21:48 

    Plus de 30 personnes ont été tuées mercredi dans deux attaques, revendiquées par les jihadistes du JNIM, contre deux localités du centre du Mali, dont la junte au pouvoir est affaiblie après la récente offensive d'ampleur des insurgés alliés à des rebelles touareg. ... Lire la suite

  • Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva lors d'une conférence de presse à l'ambassade du Brésil après sa rencontre avec le président américain Donald Trump à la Maison Blanche, le 7 mai 2026 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )
    Trump satisfait de sa réunion avec le "très dynamique" Lula
    information fournie par AFP 07.05.2026 21:40 

    Donald Trump a assuré jeudi que sa réunion à la Maison Blanche avec "le très dynamique président du Brésil" Lula s'était "très bien passée", dans un message sur son réseau Truth Social. "Nous avons abordé de nombreux sujets, donc le commerce et plus particulièrement ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank