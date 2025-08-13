 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté

Trump dit avoir eu un "bon appel" avec les dirigeants européens
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 18:20

Donald Trump a déclaré mercredi avoir eu un "très bon appel" avec Volodimir Zelensky et les dirigeants européens et ne pas exclure que la réunion prévue vendredi avec Vladimir Poutine soit suivie d'une deuxième, en présence du président ukrainien.

(Andrea Shalal et Nandita Bose; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
Défense
Donald Trump
