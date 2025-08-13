Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Trump dit avoir eu un "bon appel" avec les dirigeants européens
information fournie par Reuters•13/08/2025 à 18:20
Donald Trump a déclaré
mercredi avoir eu un "très bon appel" avec Volodimir Zelensky et
les dirigeants européens et ne pas exclure que la réunion prévue
vendredi avec Vladimir Poutine soit suivie d'une deuxième, en
présence du président ukrainien.
(Andrea Shalal et Nandita Bose; version française Nicolas
Delame, édité par Blandine Hénault)
information fournie par Boursorama avec AFP•13.08.2025•18:43•
Le gouvernement préconise mercredi une réforme de la filière hippique, pour faire face à la baisse des paris, comprenant "un plan d'économies structurelles" et une rénovation de la gouvernance du PMU afin de "faire évoluer son statut". Né en 1930, le PMU est un ...
La Grèce, le Portugal et l'Espagne luttaient toujours contre de violents incendies mercredi, tandis que la situation s'améliorait en France et en Italie, après que des dizaines de milliers d'hectares ont été ravagés ces derniers jours en Europe méridionale. Ces ...
information fournie par Boursorama avec Media Services•13.08.2025•18:34•
L'impôt sur le bénéfice des sociétés de négoce de matières premières devrait générer "environ 900 millions" de francs suisses pour 2025. La Suisse a fortement revu à la baisse sa prévision de déficit pour 2025 grâce aux recettes fiscales générées par le négoce ...
Les Européens ont pressé mercredi Donald Trump d'amener Vladimir Poutine à accepter un cessez-le-feu en Ukraine, où l'armée russe progresse rapidement. "Nous espérons que le thème central de la réunion" entre Donald Trump et Vladimir Poutine vendredi en Alaska ...
