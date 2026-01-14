 Aller au contenu principal
Trump dit avoir été informé que la répression sanglante en Iran s'atténue
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 22:12

Donald Trump a dit mercredi avoir été informé que la répression sanglante contre le vaste mouvement de contestation en Iran s'atténuait, ajoutant penser que Téhéran ne prévoyait pas de mener d'exécutions à grande échelle, alors que le président américain a prévenu cette semaine qu'il envisageait des "options très fortes" face à la répression du régime iranien.

Interrogé par les journalistes sur l'origine de ses informations, Donald Trump a répondu qu'il s'agissait de "sources très importantes dans l'autre camp".

Réitérant que Washington n'excluait pas une opération militaire en Iran et "surveillait" l'évolution de la situation, le président américain a dit également que son administration avait reçu un "excellent communiqué" de la part de Téhéran.

Ces commentaires semblent être destinés à apaiser modérément les craintes que la crise en Iran puisse déboucher sur un conflit régional avec une intervention des Etats-Unis.

(Nandita Bose et Jarrett Renshaw; version française Jean Terzian)

Proche orient
Etats-Unis / Iran
Donald Trump
