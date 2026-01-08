Trump dit au NYT qu'il a pris sa décision sur le choix du président de la Fed

Le président américain Donald Trump a déclaré avoir pris une décision sur la personne qu'il choisirait comme prochain président de la Réserve fédérale, mais s'est abstenu de divulguer son choix dans une interview qu'il a accordée au New York Times.

"J'ai une décision en tête", a déclaré M. Trump lors d'une interview accordée au journal mercredi soir. "Je n'en ai parlé à personne."