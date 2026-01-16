 Aller au contenu principal
Trump dit à Hassett qu'il pourrait vouloir le garder à la Maison Blanche
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 16:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président Donald Trump a fait l'éloge de son conseiller économique Kevin Hassett lors d'un événement à la Maison Blanche et a déclaré qu'il pourrait vouloir le maintenir dans ses fonctions actuelles, alors que le président réfléchit à son candidat pour le poste de président de la Réserve fédérale.

"Je vois que Kevin est dans l'assistance et je tiens à le remercier. Vous avez été fantastique à la télévision aujourd'hui. En fait, je veux que vous restiez là où vous êtes, si vous voulez connaître la vérité", a déclaré M. Trump.

"Kevin Hassett est tellement bon. Je me disais: 'Attendez une minute, si je le déplace - ces gars de la Fed, en tout cas celui que nous avons maintenant, ne parlent pas beaucoup.' Je vous perdrais. C'est une grave préoccupation pour moi", a déclaré M. Trump lors de l'événement.

"Vous avez été incroyable. Nous ne voulons pas le perdre, Susie, mais nous verrons comment cela se passera", a ajouté M. Trump, en faisant référence à son chef de cabinet à la Maison Blanche, Susie Wiles.

