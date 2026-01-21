 Aller au contenu principal
Trump devrait avoir trois heures de retard à Davos après avoir dû changer d'avion-Bessent
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 09:13

(Actualisé avec déclarations de Bessent)

par Steve Holland

Le président américain Donald Trump arrivera probablement avec "environ trois heures de retard" au Forum économique mondial (FEM) de Davos, en Suisse, a déclaré mercredi le secrétaire au Trésor des États-Unis, Scott Bessent.

L'avion présidentiel américain Air Force One a dû faire demi-tour mardi soir et a atterri sans encombre à la base d'Andrews, près de Washington DC, pour que Donald Trump change d'appareil.

Un membre de l'équipage avait détecté ce que la Maison blanche a présenté comme un "problème électrique mineur" peu après le décollage du Boeing 747.

Donald Trump s'est ensuite envolé peu après minuit mercredi (05h00 GMT) à bord d'un Boeing 757 pour la Suisse, où son discours dans le cadre du FEM était prévu à l'origine à partir de 14h30 (13h30 GMT).

La venue du président américain à Davos intervient alors qu'il menace d'imposer des droits de douane à plusieurs pays européens en raison de leur opposition à sa volonté d'annexer le Groenland.

(Reportage Ariane Luthi, Steve Holland, Jeff Mason, Ismail Shakil, Kanishka Singh et Trevor Hunnicutt, version française Camille Raynaud et Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)

Davos
Donald Trump
