Trump devrait avoir trois heures de retard à Davos après avoir dû changer d'avion-Bessent

Le président américain Donald Trump arrivera probablement avec "environ trois heures de retard" au Forum économique mondial (FEM) de Davos, en Suisse, a déclaré mercredi le secrétaire au Trésor des États-Unis, Scott Bessent.

L'avion présidentiel américain Air Force One a dû faire demi-tour mardi soir et a atterri sans encombre à la base d'Andrews, près de Washington DC, pour que Donald Trump change d'appareil.

Un membre de l'équipage avait détecté ce que la Maison blanche a présenté comme un "problème électrique mineur" peu après le décollage du Boeing 747.

Donald Trump s'est ensuite envolé peu après minuit mercredi (05h00 GMT) à bord d'un Boeing 757 pour la Suisse, où son discours dans le cadre du FEM était prévu à l'origine à partir de 14h30 (13h30 GMT).

La venue du président américain à Davos intervient alors qu'il menace d'imposer des droits de douane à plusieurs pays européens en raison de leur opposition à sa volonté d'annexer le Groenland.

