Trump devrait assister à la conférence FII saoudienne à Miami-sources

par Hadeel Al Sayegh et Timour Azhari

Le président américain Donald Trump devrait assister à la conférence Future Investment Initiative (FII) organisée par l'Arabie saoudite à Miami en mars, ont déclaré à Reuters des sources au fait du dossier, venant souligner l'importance accordée aux partenariats économiques avec le Golfe par son administration.

Donald Trump devrait assister à un dîner organisé le premier jour par Yasser al-Roumayyan, gouverneur du fonds souverain saoudien PIF, ont déclaré deux sources ayant requis l'anonymat.

Il s'agirait de la deuxième participation consécutive de Donald Trump à cet événement depuis son retour à la Maison blanche.

L'événement se déroulera du 26 au 29 mars.

Contactés, le FII Institute, le gouvernement saoudien et la Maison blanche n'ont pas répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaires.

L'engagement de Donald Trump envers la FII vient souligner l'importance que son administration accorde aux partenariats économiques avec le Golfe.

Lors de la rencontre entre le prince héritier et le président américain en novembre, l'Arabie saoudite et les États-Unis ont finalisé une série d'accords d'investissement et de défense, Ryad renforçant son engagement à investir aux États-Unis à hauteur de 1.000 milliards de dollars (843,1 milliards d'euros), soit une augmentation significative par rapport aux 600 milliards de dollars d'accords conclus lors de la visite de Donald Trump en mai.

La conférence principale du FII, qui se tient généralement chaque automne à Ryad et est surnommée "Davos dans le désert", est devenue un événement phare pour l'Arabie saoudite, qui lui permet de présenter sa vision économique et d'attirer des investissements internationaux.

(Reportage Hadeel Al Sayegh et Timour Azhari ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)