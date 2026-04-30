Trump désigne Nicole Saphier comme candidate au poste de chirurgienne générale et retire la candidature de Means

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles sur Cassidy au paragraphe 2, sur Kennedy au paragraphe 3, sur Means au paragraphe 4, l'absence de commentaire de Cassidy au paragraphe 5, des informations contextuelles sur Saphier au paragraphe 7, une citation de Trump au paragraphe 8) par Ahmed Aboulenein

Le président américain Donald Trump a désigné jeudi la radiologue et collaboratrice de Fox News, la Dre Nicole Saphier, comme candidate au poste de chirurgienne générale des États-Unis, sa troisième candidate à ce poste, après avoir retiré la nomination de Casey Means.

Cette décision crée un bras de fer entre Trump et le sénateur républicain de Louisiane Bill Cassidy, qu'il a accusé d'avoir bloqué la nomination de Means et qualifié de « personne très déloyale ».

Mme Means était une alliée clé du secrétaire à la Santé Robert F. Kennedy Jr., mais elle n'a pas obtenu les voix nécessaires pour passer l'étape de la commission sénatoriale de la santé, de l'éducation, du travail et des retraites, présidée par M. Cassidy.

Elle n'est pas médecin en exercice et fait partie intégrante du mouvement « Make America Healthy Again », qui a discrédité les vaccins. Son frère, Calley Means, travaille à la Maison Blanche.

Le bureau de Cassidy n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant l'accusation de Trump ou la nomination de Saphier.

Mme Means n'était pas joignable dans l'immédiat.

Saphier, qui travaille au Memorial Sloan Kettering, est l'auteure de plusieurs ouvrages, dont "Make America Healthy Again: How Bad Behavior and Big Government Caused a Trillion Dollar Crisis".

"Nicole est une médecin EXCEPTIONNELLE qui a consacré sa carrière à accompagner les femmes confrontées au cancer du sein tout au long de leur diagnostic et de leur traitement, tout en militant sans relâche pour améliorer le dépistage précoce et la prévention du cancer", a écrit Trump dans un message publié sur Truth Social.