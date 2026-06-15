Royaume-Uni: la justice tranche lundi sur l'interdiction du groupe Palestine Action

Des manifestants rassemblés pour réclamer la levée de l'interdiction du groupe Palestine Action, à Trafalgar Square, dans le centre de Londres, le 11 avril 2026 ( AFP / CARLOS JASSO )

Le groupe Palestine Action est-il un mouvement terroriste? La justice britannique tranche la question lundi en appel, après avoir infligé en première instance un revers au gouvernement, qui a interdit en juillet 2025 cette organisation propalestinienne.

La décision est particulièrement attendue par les centaines de personnes inculpées pour avoir affiché leur soutien à Palestine Action lors des nombreuses manifestations qui ont eu lieu à travers le Royaume-Uni après son interdiction.

En février, la Haute Cour de Londres avait jugé "disproportionnée" la décision du gouvernement travailliste de proscrire ce groupe britannique et de le classer terroriste. Celle-ci "s'est traduite par une atteinte très substantielle aux droits à la liberté d'expression et à la réunion", avait estimé la juge.

La ministre de l'Intérieur Shabana Mahmood avait immédiatement fait appel, invoquant la nécessité de "conserver la capacité d'agir pour protéger la sécurité nationale".

La Cour d'appel doit rendre sa décision lundi en fin de matinée. L'audience aux Royal Courts of justice, qui démarrera à 11H00 (10H00 GMT), est prévue pour durer une heure.

Le gouvernement de Keir Starmer avait classé Palestine Action comme "terroriste" - au même titre qu'Al-Qaïda, le Hezbollah ou l'Armée républicaine irlandaise (IRA) - après des actes de vandalisme perpétrés par ses militants, notamment sur une base de la Royal Air Force en juin et contre l'entreprise d'armement israélienne Elbit Systems en août 2024.

Cette interdiction avait été jugée "disproportionnée" par l'ONU et dénoncée par des personnalités comme le cinéaste britannique Ken Loach ou la romancière irlandaise Sally Rooney.

Greta Thunberg arrêtée

Plus de 3.300 personnes ont été arrêtées - dont la militante suédoise Greta Thunberg en décembre - et des centaines d'autres ont été inculpées depuis juillet lors des nombreuses manifestations de soutien au groupe, selon l'association Defend Our Juries qui les organise.

L'AFP a rencontré certaines d'entre elles, parmi lesquelles des retraités, des étudiants ou encore une femme médecin.

Le 11 avril, la police a arrêté plus de 500 manifestants rassemblés à Trafalgar Square à Londres pour demander la levée de l'interdiction. Ils arboraient la pancarte proscrite "Je m'oppose au génocide, je soutiens Palestine Action".

Vendredi encore, les forces de l'ordre ont interpellé 125 personnes qui protestaient devant le tribunal où comparaissaient quatre militants poursuivis pour les dégradations sur l'usine d'Elbit Systems.

Ils ont été condamnés à des peines allant de 5 à 7 ans d'emprisonnement.

Depuis l'interdiction, toute expression de soutien à Palestine Action est passible de peines allant jusqu'à six mois de prison, tandis que l'appartenance au groupe ou l'organisation d'évènements de soutien peut entraîner jusqu'à 14 ans d'emprisonnement.

Créé en 2020, Palestine Action se présente comme un "mouvement d'action directe engagé à mettre fin au soutien mondial au régime génocidaire et d'apartheid d'Israël".

Le mouvement a gagné en visibilité après le début de la guerre dans la bande de Gaza, provoquée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

La guerre de représailles lancée par Israël a fait des dizaines de milliers de morts et lui vaut des accusations de "génocide" envers les Palestiniens. Israël rejette ces accusations.