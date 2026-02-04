Trump déclare que le dirigeant suprême iranien "devrait être très inquiet"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi à NBC News que le chef suprême de l'Iran "devrait être très inquiet" alors que Washington et Téhéran se préparent à des négociations nucléaires cette semaine.
