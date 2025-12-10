Trump déclare qu'il rencontrera "quelques" candidats à la présidence de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il rencontrerait "quelques" candidats pour remplacer Jerome Powell à la présidence de la Réserve fédérale.

"Je vais rencontrer plusieurs personnes, mais j'ai une assez bonne idée de qui je veux", a déclaré M. Trump à des journalistes à bord d'Air Force One, alors qu'il se rendait à un événement en Pennsylvanie.