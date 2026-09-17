Trump brocarde le projet d'association UE-Canada, menace Bruxelles

Discours sur l'état de l'Union européenne (SOTEU) prononcé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Strasbourg
Le président américain Donald Trump a menacé de prendre des mesures contre l'Union européenne si elle mettait en oeuvre la proposition de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen de faire du Canada le premier membre associé du bloc.
"Si elle fait cela, si je juge qu'il s'agit ne serait-ce que d'un acte hostile, j'imposerai des droits de douane très lourds ou j'arrêterai les échanges commerciaux avec l'Europe sur de nombreux produits", a déclaré Donald Trump à des journalistes alors qu'il se rendait à un événement en Caroline du Nord, qualifiant la proposition de "risible".
"Si l'intention est bonne, c'est très bien. Si l'intention est mauvaise, nous imposerons de très lourds droits de douane à l'Europe", a-t-il ajouté.
"La souveraineté (...) n'est pas négociable. C'est le choix souverain des Etats qui choisissent de lier leur destin entre eux", a répondu jeudi sur LCI le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.
Ursula von der Leyen a formulé cette proposition mercredi lors de son discours annuel sur l'état de l'Union, auquel assistait le Premier ministre canadien Mark Carney, alors qu'elle cherchait à renforcer les liens entre alliés dans un contexte de défiance à l'égard des Etats-Unis.
Dimanche, le chef du gouvernement canadien avait déclaré qu'il recherchait une "alliance unique" avec l'Union européenne, les relations entre Ottawa et Washington s'étant détériorées depuis le retour de Donald Trump à la Maison blanche, entraînant des droits de douane sur des dizaines de milliards de dollars d'échanges transfrontaliers.
Mark Carney doit s'exprimer jeudi matin devant le Parlement européen.
(Mariana Hernandez; version française Nicolas Delame)
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