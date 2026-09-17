Trump brocarde le projet d'association UE-Canada, menace Bruxelles

Discours sur l'état de l'Union européenne (SOTEU) prononcé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Strasbourg

Le président américain Donald ‌Trump a menacé de prendre des mesures contre l'Union européenne si ​elle mettait en oeuvre la proposition de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen de faire du Canada ​le premier membre associé du bloc.

"Si elle fait cela, si je juge qu'il s'agit ​ne serait-ce que d'un acte hostile, ⁠j'imposerai des droits de douane très lourds ou j'arrêterai ‌les échanges commerciaux avec l'Europe sur de nombreux produits", a déclaré Donald Trump à des journalistes alors qu'il ​se rendait à ‌un événement en Caroline du Nord, qualifiant la ⁠proposition de "risible".

"Si l'intention est bonne, c'est très bien. Si l'intention est mauvaise, nous imposerons de très lourds droits de douane à l'Europe", ⁠a-t-il ajouté.

"La ‌souveraineté (...) n'est pas négociable. C'est le choix souverain des ⁠Etats qui choisissent de lier leur destin entre eux", a ‌répondu jeudi sur LCI le ministre français des Affaires ⁠étrangères, Jean-Noël Barrot.

Ursula von der Leyen a formulé ⁠cette proposition mercredi ‌lors de son discours annuel sur l'état de l'Union, auquel assistait ​le Premier ministre canadien Mark ‌Carney, alors qu'elle cherchait à renforcer les liens entre alliés dans un contexte de ​défiance à l'égard des Etats-Unis.

Dimanche, le chef du gouvernement canadien avait déclaré qu'il recherchait une "alliance unique" avec l'Union européenne, ⁠les relations entre Ottawa et Washington s'étant détériorées depuis le retour de Donald Trump à la Maison blanche, entraînant des droits de douane sur des dizaines de milliards de dollars d'échanges transfrontaliers.

Mark Carney doit s'exprimer jeudi matin devant le Parlement européen.

(Mariana Hernandez; ​version française Nicolas Delame)