Trump au Japon, 2e étape d'une tournée en Asie axée sur le commerce et la défense

L'empereur du Japon accueillera Trump à Tokyo

Trump a signé une série d'accords commerciaux en Malaisie

Trump doit rencontrer Xi Jinping en Corée du Sud jeudi

Le Japon devrait promettre à Trump des investissements

(Actualisé avec arrivée au Japon, précisions et contexte)

par Trevor Hunnicutt, John Geddie et Tim Kelly

Le président américain, Donald Trump, est arrivé lundi à Tokyo, deuxième étape de sa tournée en Asie, où il doit rencontrer l'empereur japonais Naruhito et la Première ministre Sanae Takaichi, pour des discussions sur le commerce, les investissements et la défense.

A son arrivée dans la capitale japonaise, le chef de la Maison blanche a dit espérer nouer un accord commercial avec la Chine après en avoir conclu un récemment avec le Japon.

"J'ai beaucoup de respect pour le président Xi (Jinping) et je pense que nous allons parvenir à un accord", a déclaré Donald Trump aux journalistes à bord d'Air Force One, juste avant son atterrissage à Tokyo.

Vêtu d'une cravate dorée et d'un costume bleu, Donald Trump a serré la main des responsables japonais qui l'attendaient sur le tarmac de l'aéroport de Tokyo. Il a ensuite esquissé des signes de la main avant de monter à bord d'un hélicoptère pour rejoindre le Palais impérial de Tokyo, où il doit rencontrer Naruhito, premier empereur né après la Seconde Guerre mondiale, qui a succédé en 2019 à Akihito, après l'abdication de ce dernier.

Le rôle de Naruhito est purement symbolique. Le coeur des échanges diplomatiques entre le Japon et les Etats-Unis se fera mardi avec Sanae Takaichi au palais d'Akasaka, où Donald Trump avait rencontré il y a six ans Shinzo Abe, l'ancien Premier ministre japonais assassiné. Le président américain y sera accueilli avec les honneurs militaires.

"Nous avons hâte de rencontrer (Donald) Trump demain et d'avoir une discussion fructueuse sur la manière dont nous pouvons renforcer davantage notre grande alliance", a déclaré lundi Sanae Takaichi.

Au Japon, qui s'est déjà engagé auprès de Donald Trump à effectuer 550 milliards de dollars d'investissements aux Etats-Unis en échange d'une baisse des droits de douane américains, Sanae Takaichi espère impressionner le président américain en promettant d'acheter véhicules, soja et pétrole américains.

Les deux dirigeants se sont entretenus pour la première fois, par téléphone, samedi. Lors de cet échange, Sanae Takaichi, arrivée au pouvoir à Tokyo la semaine dernière, a déclaré à Donald Trump que sa "priorité principale" était de renforcer l'alliance entre les deux pays.

A Tokyo, un important dispositif de sécurité a été mis en place, avec des milliers de policiers déployés à travers la capitale japonaise, où l'arrestation vendredi d'un homme muni d'un couteau devant l'ambassade des Etats-Unis a alimenté les tensions, alors qu'une manifestation anti-Trump est par ailleurs prévue.

DES INVESTISSEMENTS DANS LA DÉFENSE ATTENDUS À TOKYO

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, membre de la délégation américaine en déplacement en Asie aux côtés du secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, doit rencontrer pour la première fois sa nouvelle homologue japonaise Satsuki Katayama.

Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, et son homologue japonais, Ryosei Akazawa, qui ont élaboré l'accord commercial entre Washington et Tokyo annoncé en juillet, doivent pour leur part assister ce lundi à un déjeuner de travail.

Sanae Takaichi devrait profiter de la visite de Donald Trump pour tenter de rassurer ce dernier sur la volonté de Tokyo d'investir davantage dans sa défense, comme réclamé par le président américain. Le Japon abrite le plus important contingent de soldats américains à l'étranger.

Donald Trump semble déjà impressionné par la nouvelle Première ministre japonaise, la décrivant comme "géniale" auprès de journalistes à l'issue de leur entretien téléphonique samedi.

"Elle est très amicale. Elle était une alliée très proche du Premier ministre Abe; vous savez que c'était l'un de mes préférés", a-t-il ajouté.

Shinzo Abe, assassiné en 2022, deux ans après la fin de son ultime mandat, avait noué une relation chaleureuse avec Donald Trump lors du premier mandat du président américain, passant des heures à jouer au golf.

CAP MERCREDI SUR LA CORÉE DU SUD

Au cours de ce qui constitue sa plus longue tournée à l'étranger depuis qu'il est revenu au pouvoir à la Maison blanche en janvier dernier, Donald Trump s'est d'abord rendu en Malaisie, où il a annoncé une série d'accords sur le commerce et les minerais essentiels avec des pays d'Asie du Sud-Est.

Donald Trump doit se rendre à partir de mercredi à Gyeongju, ville située sur la côte sud-est de la Corée du Sud, où il s'entretiendra avec le président Lee Jae Myung.

Scott Bessent a déclaré à la presse que le cadre général d'un accord avec la Corée du Sud avait également été élaboré, mais qu'il ne serait pas finalisé cette semaine.

L'ultime étape de la tournée de Donald Trump en Corée du Sud sera marquée par une rencontre avec le président chinois Xi Jinping, sur fond de tensions commerciales entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales.

Washington et Pékin ont relevé les droits de douane sur leurs exportations respectives et menacé de suspendre leurs échanges commerciaux sur les minerais et les technologies critiques.

Aucun des deux pays ne s'attend à une avancée susceptible de restaurer leurs relations au niveau où elles étaient avant le retour de Donald Trump au pouvoir.

Les discussions entre les deux puissances pour préparer la réunion se sont concentrées sur la gestion de leurs désaccords et des améliorations modestes, avant une visite de Donald Trump en Chine prévue au début de l'année prochaine.

(Reportage de Tim Kelly et John Geddie à Tokyo, Trevor Hunnicut à Kuala Lumpur, avec la contribution d'Antoni Slodkowski et Laurie Chen à Pékin, Jihoon Lee et Ju-min Park à Séoul; version française Jean Terzian et Claude Chendjou, édité par Tangi Salaün)