Trump attendu au Japon pour des discussions sur le commerce et la sécurité

Le président américain Donald Trump, en déplacement en Asie, doit arriver lundi à Tokyo, deuxième étape de sa tournée, où il va rencontrer l'empereur japonais ainsi que la Première ministre nouvellement élue, Sanae Takaichi, avec laquelle il va discuter de commerce, d'investissements et de dépenses de défense.

Au cours de ce qui constitue sa plus longue tournée à l'étranger depuis qu'il est revenu au pouvoir à la Maison blanche en janvier dernier, Donald Trump s'est d'abord rendu en Malaisie, où il a annoncé une série d'accords sur le commerce et les minerais essentiels avec des pays d'Asie du Sud-Est.

L'ultime étape de sa tournée, en Corée du Sud, sera marquée par une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping, sur fond d'escalade dans les tensions commerciales entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales.

Au Japon, qui s'est déjà engagé auprès de Donald Trump à effectuer 550 milliards de dollars d'investissements aux Etats-Unis en échange d'une baisse des droits de douane américains, Sanae Takaichi espère impressionner le président américain en promettant d'acheter véhicules, soja et pétrole américains.

Les deux dirigeants se sont entretenus pour la première fois, par téléphone, samedi. Lors de cet échange, Sanae Takaichi, arrivée au pouvoir à Tokyo la semaine dernière, a déclaré à Donald Trump que sa "priorité principale" était de renforcer l'alliance entre les deux pays.

Un important dispositif de sécurité a été mis en place à Tokyo en prévision de l'arrivée du président américain, avec des milliers de policiers déployés à travers la capitale japonaise, où l'arrestation vendredi d'un homme muni d'un couteau devant l'ambassade des Etats-Unis a alimenté les tensions, alors qu'une manifestation anti-Trump est par ailleurs prévue.

Il est attendu que le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, qui accompagne Donald Trump - de même que le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio -, rencontre pour la première fois sa nouvelle homologue japonaise Satsuki Katayama.

Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, et son homologue japonais, Ryosei Akazawa, qui ont élaboré l'accord commercial entre Washington et Tokyo annoncé en juillet, doivent prendre part lundi à un déjeuner de travail.

Sanae Takaichi devrait profiter de la visite de Donald Trump pour tenter de rassurer ce dernier sur la volonté de Tokyo d'investir davantage dans sa défense, comme réclamé par le président américain. Le Japon abrite le plus important contingent de soldats américains à l'étranger.

Donald Trump semble déjà impressionné par la nouvelle Première ministre japonaise, la décrivant comme "géniale" auprès de journalistes à l'issue de leur entretien téléphonique samedi.

"Elle est très amicale. Elle était une alliée très proche du Premier ministre Abe; vous savez que c'était l'un de mes préférés", a-t-il ajouté.

Shinzo Abe, assassiné en 2022, deux ans après la fin de son ultime mandat, avait noué une relation chaleureuse avec Donald Trump lors du premier mandat du président américain, passant des heures à jouer au golf.

(Reportage de Tim Kelly et John Geddie à Tokyo, Trevor Hunnicut à Kuala Lumpur, avec la contribution d'Antoni Slodkowski et Laurie Chen à Pékin, Jihoon Lee et Ju-min Park à Séoul; version française Jean Terzian)