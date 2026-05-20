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Trump assistera au sommet du G7 en France-Axios
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 01:48

Le président américain Donald Trump assistera au sommet du G7 prévu mi-juin à Evian-les-Bains, en France, a rapporté mardi Axios, citant un responsable de la Maison blanche.

Les dirigeants des pays du Groupe des Sept - France, Royaume-Uni, Italie, Etats-Unis, Japon, Allemagne et Canada - se retrouvent du 15 au 17 juin dans les Alpes.

Ces dates permettent à Donald Trump de fêter son 80e anniversaire en grande pompe à la Maison Blanche le 14 juin.

(Christian Martinez à Los Angeles et Ryan Patrick Jones à Toronto; version française Camille Raynaud)

G7
Donald Trump
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