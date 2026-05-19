Le ministre américain de la Justice défend le fonds destiné aux alliés de Trump poursuivis en justice

Le ministre de la justice des États-Unis par intérim, Todd Blanche, témoigne lors d'une audition de la sous-commission du Commerce, de la Justice, des Sciences et des agences connexes de la commission des crédits du Sénat, le 19 mai 2026 à Washington DC. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / WIN MCNAMEE )

Le ministre américain de la Justice par intérim a défendu mardi la création d'un fonds de près de 1,8 milliard de dollars destiné à indemniser les alliés politiques du président Donald Trump qui estiment avoir été injustement poursuivis sous l'administration du président démocrate Joe Biden.

Lors de son audition devant une commission sénatoriale, Todd Blanche, ancien avocat personnel de Donald Trump, a essuyé de vives critiques des démocrates, qui ont qualifié le dispositif de "caisse noire" destinée, selon eux, à récompenser les fidèles du président républicain avec l'argent des contribuables.

"Soyons clairs: ce dont nous parlons n'est rien de moins que le pillage du Trésor par le président en exercice des États-Unis, à des fins personnelles", a déclaré la sénatrice Patty Murray, de l'État de Washington. "C'est une corruption qui n'a jamais été aussi flagrante."

Face aux critiques, Todd Blanche a nié que l'argent "ne serait versé qu'aux républicains ou aux amis du président".

"Que vous soyez Hunter Biden ou toute autre personne s'estimant victime d'une instrumentalisation de la justice, vous pouvez tous solliciter ce fonds", a-t-il déclaré, en référence au fils de Joe Biden, reconnu coupable d'infractions liées aux armes à feu et à la fiscalité alors que son père occupait la Maison Blanche.

Il n'a toutefois pas exclu que les centaines de partisans de Donald Trump, traduits en justice pour leur participation à l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021, puissent prétendre à des indemnisations. Le président américain a gracié plus d'un millier d'entre eux dès son retour à la Maison Blanche l'an dernier.

"Nous ne cherchons pas à verser de l'argent à des personnes qui ont agressé des policiers. Nous cherchons à verser de l'argent - ou plutôt à indemniser - les personnes contre lesquelles la justice s'est acharnée, celles qui ont été maltraitées par le système judiciaire", a souligné mardi le vice-président JD Vance lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche.

Le gouvernement avait annoncé lundi la création de ce fonds d'indemnisation dans le cadre d'un accord par lequel Donald Trump a accepté de "retirer" sa plainte dans une affaire qui l'opposait au fisc américain.

- "Consigliere du président" -

Les liens personnels entre Todd Blanche et Donald Trump ont par ailleurs été évoqués au cours de cette audition sénatoriale.

Jack Reed, un démocrate du Rhode Island, est allé jusqu'à le comparer à un conseiller de la mafia en le qualifiant de "+consigliere+ du président".

Et Chris Van Hollen, un démocrate du Maryland, a accusé le ministre de la Justice par intérim "d'agir aujourd'hui comme l'avocat personnel" de Donald Trump.

Depuis son retour à la présidence, le président américain a impulsé une série de mesures punitives contre ceux qu'il perçoit comme des ennemis, poussant à des poursuites pénales contre des adversaires politiques, purgeant des hauts responsables de l'administration considérés comme déloyaux ou ciblant des cabinets d'avocats impliqués dans des affaires passées le concernant.