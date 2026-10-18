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Trump apporte son soutien à Netanyahu pour les élections en Israël
information fournie par Reuters 18/10/2026 à 17:42

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Le président américain Donald Trump a apporté dimanche son soutien à Benjamin Netanyahu en vue des prochaines élections législatives israéliennes.

"Bibi Netanyahu s’est montré fort, courageux et brillant face à une opposition farouche, y compris celle venant d’Israël même", a écrit Donald Trump dans un message publié sur son réseau Truth Social.

"C’est le genre de partenaire que les États-Unis d’Amérique attendent d’Israël, un pays pour lequel ils ont tant fait. Que cette lettre témoigne de mon soutien total et inconditionnel à Bibi Netanyahu dans sa prochaine campagne pour sa réélection au poste de Premier ministre d’Israël."

Les élections législatives se dérouleront le 27 octobre. Il s'agira du premier scrutin depuis les attaques du Hamas le 7 octobre 2023 et la coalition au pouvoir apparaît en difficulté dans les sondages d'intention de vote.

(Rédigé par Doina Chiacu ; version française Tangi Salaün)

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