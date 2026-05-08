Trump annonce une trêve de trois jours entre Russie et Ukraine

(Ajoute Kremlin)

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi un cessez-le-feu de trois jours entre la Russie et l'Ukraine du 9 au 11 mai, confirmé par les deux pays.

Dans un message sur son réseau Truth Social, Donald Trump a déclaré que ce cessez-le-feu accepté à sa demande par Kyiv et Moscou prévoyait "la suspension de toute activité cinétique et un échange de 1.000 prisonniers de chaque pays".

Volodimir Zelensky a confirmé sur Telegram qu'une trêve de trois jours avait été conclue sous l'égide de Washington et qu'un échange de prisonniers était programmé.

Le président ukrainien a émis un décret "autorisant" la tenue du défilé de la Victoire à Moscou, assurant qu'aucune arme ne ciblerait la place Rouge.

La Russie a approuvé l'initiative de Donald Trump en vue d'un cessez-le-feu de trois jours, a déclaré de son côté le conseiller du Kremlin Iouri Ouchakov.

Moscou avait déjà décrété un cessez-le-feu pour les célébrations du 9-Mai à Moscou, du 8 au 10 mai. L'Ukraine n'avait rien décidé à ces dates, mais décrété son propre cessez-le-feu unilatéral mardi dernier à 21h00 GMT.

Les deux belligérants se sont mutuellement accusés de violations de ces deux trêves.

"Espérons que ce soit le commencement de la fin d'une guerre très longue et meurtrière. Les discussions se poursuivent pour mettre un terme à ce conflit majeur, (...) et nous nous en rapprochons chaque jour", a déclaré Donald Trump.

Le négociateur en chef de l'Ukraine, Roustem Oumerov, est arrivé jeudi à Miami pour une série de rencontres avec des responsables américains alors que les négociations entre Kyiv et Moscou sont au point mort depuis des mois.

(Steve Holland, Susan Heavey, Costas Pitas, Ron Popeski, Oleksandr Kozhukhar, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)