Trump annonce une rencontre prochaine avec Vladimir Poutine
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 22:38

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi qu’il rencontrerait prochainement le président russe Vladimir Poutine, précisant que le lieu de la réunion serait communiqué sous peu.

"Je vais rencontrer très prochainement le président Poutine. Cela aurait pu se faire plus tôt, mais je suppose qu’il y a des dispositions de sécurité que, malheureusement, les gens doivent prendre", a déclaré Donald Trump à des journalistes.

Le Kremlin a annoncé cette rencontre jeudi, ouvrant la voie à un premier sommet entre dirigeants des deux pays depuis l'invasion par Moscou de l'Ukraine en 2022.

Des sources ont indiqué que les Emirats arabes unis pourraient être une possibilité.

(Andrea Shalal et Nandita Bose ; version française Nicolas Delame)

